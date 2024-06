Anticipazioni Chi l’ha visto? 12 giugno: il mistero di Liliana Resinovich

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Federica Sciarelli

La nuova puntata di Chi l’ha visto?, in onda questa sera, mercoledì 12 giugno 2024, su Rai 3 a partire dalle 21.20, promette di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cronaca nera e per coloro che cercano risposte su casi ancora irrisolti. Condotto come sempre da Federica Sciarelli, il programma si concentra sui misteri che avvolgono la scomparsa di Liliana Resinovich, Mara Favro e Pierina Paganelli.

Liliana Resinovich: il caso ancora avvolto nel mistero

Il caso di Liliana Resinovich torna al centro della scena con nuovi dettagli e interrogativi. Liliana, scomparsa in circostanze misteriose, ha lasciato dietro di sé una scia di domande a cui la famiglia e le autorità cercano ancora risposte. Nella puntata di questa sera, il marito Sebastiano Visintin dialogherà con Federica Sciarelli, offrendo la sua versione dei fatti e rispondendo alle domande che hanno turbato l’opinione pubblica.

Liliana, 63 anni, era scomparsa senza lasciare traccia il 14 dicembre 2021, per poi essere ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 in un boschetto. Un anno fa, il gip Luigi Dainotti ha deciso di non archiviare il caso come suicidio, ipotizzando che Lilly non si sia tolta la vita. Attualmente, non ci sono indagati nell’inchiesta e le analisi e i rilievi del caso sono ancora in corso.

Pochi giorni fa, Sergio Resinovich, fratello della vittima, ha rivelato nuovi dettagli a Quarto grado su Rete 4, che potrebbero essere cruciali per le indagini. Tra le rivelazioni più inquietanti, la scomparsa di alcuni codici e una scheggia trovata nell’orologio di Liliana. Sergio ha anche ipotizzato che Liliana potrebbe essere uscita di casa senza il telefono per acquistare un nuovo dispositivo, temendo di essere controllata attraverso i suoi cellulari.

Il caso di Mara Favro: indagini e speranze

Un altro caso su cui Chi l’ha visto? cerca di fare luce riguarda la scomparsa di Mara Favro, una donna di Susa, nel Torinese, sparita tre mesi fa. Gli investigatori hanno recentemente effettuato una nuova perquisizione nella sua abitazione, sequestrando effetti personali e rilevando tracce biologiche con l’uso del luminol. Gli oggetti sequestrati sono stati utilizzati per le ricerche con i cani addestrati, che continueranno le loro indagini nei boschi circostanti.

Il fratello di Mara interverrà durante la puntata per condividere le sue preoccupazioni e speranze, convinto che qualcuno abbia fatto sparire sua sorella. Le sue parole aggiungono un ulteriore livello di intensità e drammaticità alla storia, mantenendo alta l’attenzione del pubblico su questo caso.

Pierina Paganelli: un’ultima intervista e nuove prove

La puntata di questa sera di Chi l’ha visto? manderà in onda l’ultima intervista a Louis Dassilva, prima che venisse indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Dassilva, un 35enne senegalese, ha dichiarato la sua innocenza e ha richiesto un test del DNA sulle tracce repertate dalla Scientifica per confrontarle con il suo profilo genetico. La difesa ha chiesto che un terzo perito venga nominato per garantire l’oggettività dei test di laboratorio irripetibili.

Attualmente, Dassilva, assistito dall’avvocato Riario Fabbri e dalla criminologa Roberta Bruzzone, è l’unico indagato per la morte di Pierina Paganelli, una 78enne trovata senza vita in un condominio di Rimini. Le sue dichiarazioni e le prove emergenti aggiungono nuovi elementi a questo intricato caso, mantenendo il pubblico con il fiato sospeso.

Per coloro che non possono seguire la trasmissione in diretta, le puntate di Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli sono disponibili in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.