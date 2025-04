Anticipazioni Chi l’ha visto? del 23 aprile, il caso di Gessica Disertore

Fonte: IPA Federica Sciarelli conduce "Chi l'ha visto"

Stasera, 23 aprile, torna un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che continua a dare voce ai casi di cronaca ancora irrisolti. Anche questa settimana, spazio a segnalazioni, richieste d’aiuto e storie che aspettano ancora giustizia.

Tra queste, tornano quelle di Pierina Paganelli e Liliana Resinovich, due misteri che a distanza di tempo restano ancora pieni di interrogativi. Tra i casi toccati nella puntata, anche quello che riguarda la morte di Gessica Disertore. Ecco cosa vedremo questa sera su Rai3.

Anticipazioni “Chi l’ha visto?” il mistero di Gessica Disertore

Durante la puntata di mercoledì 23 aprile, Chi l’ha visto? accende i riflettori sulla storia di Gessica Disertore, una giovane chef di 27 anni trovata morta il 27 settembre 2023 a bordo della nave da crociera su cui lavorava. Il suo corpo è stato ritrovato all’interno della cabina, in circostanze ancora poco chiare.

Secondo le prime informazioni fornite dall’equipaggio, si sarebbe trattato di un gesto volontario. Ma i familiari non ci credono e chiedono che si faccia piena luce su quanto accaduto. A informarli per telefono sarebbe stata una persona dell’equipaggio stesso, parlando di un possibile suicidio. Una spiegazione che però non convince affatto i genitori.

“Ce l’hanno ridata senza vita”, dichiarano con fermezza anche considerando l’indole solare della ragazza che sognava una carriera nel mondo della cucina. In studio, Federica Sciarelli accoglierà la mamma e il papà di Gessica, per raccontare la loro versione e rinnovare l’appello affinché si approfondisca la dinamica della morte di Gessica.

“Chi l’ha visto?”, gli altri casi della serata: Paganelli e Resinovich

Nel corso della serata, si tornerà a parlare anche di due dei casi più complessi seguiti dal programma: quello di Pierina Paganelli e quello di Liliana Resinovich. Due storie diverse, ma accomunate da un dettaglio: tanti punti ancora oscuri.

Per quanto riguarda Pierina, i dubbi sulla dinamica della sua morte in via del Ciclamino a Rimini restano numerosi. Louis Dassilva, uno degli indagati principali, è ancora in carcere, anche se i suoi legali hanno chiesto che possa affrontare il processo da uomo libero. In puntata verranno analizzate le motivazioni del Riesame e del Gip.

E poi, aggiornamenti sul caso di Liliana Resinovich. L’inviata del programma ha mostrato i coltelli trovati nell’auto della donna, mentre il fratello Sergio ha dichiarato che Sebastiano Visintin – ex marito di Liliana – avrebbe voluto rottamare quella macchina. “Mi sono opposto, così come mi sono opposto alla cremazione di mia sorella” ha detto.

Una nuova perquisizione a casa di Sebastiano potrebbe fornire elementi decisivi: capiremo in puntata se sono emerse novità importanti e utili a chiarire maggiormente la vicenda.

Quando e dove vedere “Chi l’ha visto?”

La nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda su Rai3 stasera, 23 aprile, a partire dalle 21.20. La trasmissione è disponibile anche su RaiPlay, dove resta visibile anche nei giorni successivi.

Il programma continua a vivere anche sui social, con i commenti degli utenti raccolti attraverso l’hashtag ufficiale e le consuete segnalazioni. Cosa emergerà da queste nuove testimonianze? L’appuntamento è, come sempre, da non perdere.