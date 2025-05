Fonte: IPA Federica Sciarelli

Stasera 14 maggio Chi l’ha visto? torna con una nuova puntata: il programma si concentra sui casi di cronaca irrisolti e si torna sul Caso Liliana Resinovich. “Chi ha provocato quella frattura?”, questa la domanda al centro della puntata condotta da Federica Sciarelli. Si parla anche della scomparsa di Daniela Ruggi, del caso di Mara Favro e, come sempre, il programma condivide gli appelli e le richieste di aiuto ricevute in redazione.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni del 14 maggio: il Caso Liliana Resinovich

Il 14 maggio torna in onda Chi l’ha visto?: il programma condotto da Federica Sciarelli cerca di rispondere alle tante, troppe domande che ancora oggi avvolgono la morte di Liliana Resinovich. Omicidio o suicidio? Questi sono i dubbi, anche se, per il momento, l’unico indagato per la sua morte risulta il marito, ovvero Sebastiano Visintin, che si è sempre detto innocente. La donna è stata trovata il 5 gennaio 2022: era sparita il 14 dicembre del 2021 da Trieste.

Nelle ultime settimane, il caso è stato avvolto da un ulteriore mistero: “Come è morta Liliana Resinovich? Chi ha provocato la frattura?”, queste sono le domande a cui cerca di far luce la Sciarelli con il suo programma. Una guerra tra consulenti, portata avanti anche dal fratello di Liliana, Sergio, soprattutto dopo che un tecnico dell’obitorio si è presentato in procura in modo del tutto spontaneo: “Potrei essere stato io a rompere quella vertebra”. Le sue dichiarazioni hanno fatto vacillare l’ultima consulenza forense. I legali di Visintin hanno dichiarato di essere rimasti “stupiti”: “Apprendiamo con stupore dei toni perentori con cui si etichettano le affermazioni del preparatore anatomico triestino come ‘mendaci e tardive dichiarazioni di un mitomane'”.

Gli altri casi

Tra gli altri casi affrontati nel corso della puntata di stasera c’è quello di Daniela Ruggi: lo “sceriffo”, ovvero Domenico Lanza, 67enne indagato proprio per la scomparsa della 31enne, è stato scarcerato (era stato arrestato per possesso di armi in casa). In studio, in diretta, sarà presente insieme a Federica Sciarelli, proprio per ribadire la sua innocenza: “Non c’entro nulla con la scomparsa di Daniela, è una ragazza ingenua, e anche io voglio sapere la verità”.

Si ritorna anche sul Caso Mara Favro, per cui invece risulta indagato Vincenzo Luca Milione, il datore di lavoro della donna che è stata trovata morta. Anche questo caso è avvolto da più di un mistero: il primo a denunciare la sua scomparsa è stato il fratello Fabrizio. Al momento, Milione è agli arresti domiciliari dopo aver violato gli obblighi di sorveglianza. L’uomo è stato avvistato proprio vicino a Gravere, dove sono stati ritrovati i resti della Favro poco tempo fa. Come sempre, il programma si concentra poi sugli appelli, sulle richieste di aiuto e sulle segnalazioni delle persone che si trovano in difficoltà.

Dove vedere e a che ora inizia Chi l’ha visto?

La nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda stasera mercoledì 14 maggio 2025 su Rai3 a partire dalle ore 21,20. Il programma è disponibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay, dove al termine della puntata è possibile rivederla senza limiti. Per chi non può seguirlo in diretta, dunque, è sempre possibile recuperarlo nei giorni successivi.