Anticipazioni Chi l’ha visto? del 7 maggio, l’ultima verità sul caso Liliana Resinovich

"Chi l'ha visto?" torna in diretta il 7 maggio e affronta i più intricati casi di cronaca: tutte le anticipazioni

Fonte: IPA Federica Sciarelli

Chi l’ha visto? torna in diretta, come ogni mercoledì, con i casi più seguiti e intricati della cronaca nera italiana. Nella puntata di questa sera, in onda su Rai3 con la conduzione di Federica Sciarelli, si torna a parlare con forza del caso che da oltre tre anni inquieta l’opinione pubblica: la morte di Liliana Resinovich. Una vicenda che sembrava lentamente avvicinarsi alla verità e che invece, ancora una volta, si riapre con un nuovo e clamoroso colpo di scena.

Un tecnico dell’obitorio si presenta spontaneamente in procura: “Potrei essere stato io a rompere quella vertebra”. È la T2, una delle fratture individuate nell’ultima, controversa consulenza della professoressa Cristina Cattaneo. Per l’esperta forense, quella lesione è compatibile con un’aggressione violenta. Ma ora il racconto di quest’operatore suggerisce altri interrogativi, forse ancora più inquietanti. È possibile che un errore umano abbia alterato la lettura di un possibile omicidio?

Chi l’ha visto?, le anticipazioni del 7 maggio

Immaginate di dover scegliere tra due narrazioni inconciliabili: da un lato, quella di chi sostiene che Liliana sia stata uccisa; dall’altro, quella di chi parla di un gesto volontario. L’ultima consulenza forense, chiesta dalla Procura e firmata da Cristina Cattaneo, sembra non lasciare molti dubbi. La donna sarebbe stata picchiata, forse uccisa. La frattura alla vertebra, la posizione del corpo, i sacchetti in testa, le tracce di sangue: tutto sembra suggerire un’azione violenta. Ma con la dichiarazione del tecnico, il quadro si complica, e le certezze vacillano sempre di più.

Intanto, l’attenzione della magistratura si concentra sempre più su Sebastiano Visintin, il marito di Liliana, unico indagato per omicidio ma che da sempre si professa innocente. E proprio su questo nodo giudiziario si soffermerà la puntata di questa sera.

Gli altri casi

Un’altra storia, un altro volto, un’altra scomparsa. Stavolta a Ceglie Messapica. Gina Monaco viene ripresa da una telecamera mentre corre, con una busta in mano e lo sguardo teso. Poi più nulla. La sua figura svanisce come un’ombra. Nessun indizio, nessuna parola, solo il silenzio. Le anticipazioni di Chi l’ha visto? rivelano che la Procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Ma cosa temeva Gina? Da chi stava fuggendo? Era davvero sola?

Ma le storie di Chi l’ha visto? non finiscono qui. Nessun urlo, nessun addio. Clara è sparita così, senza lasciare tracce. La sua esistenza era un percorso breve che si snodava tra casa, bar e tabacchi. Eppure, in quella quotidianità così ordinaria, qualcosa si è spezzato. Da quasi un mese il suo cellulare è muto e le serrande di casa abbassate. Anche in questo caso, la Procura indaga per istigazione al suicidio.

Poi c’è Napoli. Nicola Alfano, pizzaiolo, è in auto con la fidanzata quando un gruppo armato tenta di ucciderlo. La Polizia li intercetta e nasce un conflitto a fuoco ma Nicola si salva per poi sparire dopo pochi mesi. Dov’è finito? Chi lo cercava, e perché?

Come ogni settimana, accanto alle grandi inchieste ci saranno gli appelli, le richieste d’aiuto, le segnalazioni. Volti e nomi che non trovano spazio altrove, ma che qui diventano protagonisti. Perché Chi l’ha visto? non è solo cronaca: è un luogo dove le storie sospese trovano voce, e dove la giustizia si confonde con il bisogno di umanità di cui Federica Sciarelli si fa testimone anno dopo anno.

Quando e dove vedere Chi l’ha visto?

La nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda il 7 maggio, in diretta su Rai3, dalle 21,20. La trasmissione è visibile in contemporanea sulla piattaforma digitale RaiPlay e sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie decine di commenti.