Fonte: IPA Federica Sciarelli

Chi l’ha visto? è tornato come di consueto con l’appuntamento settimanale del mercoledì: la puntata del 16 aprile si è concentrata ampiamente sul caso Liliana Resinovich e in particolar modo sul mistero dei due coltelli che sono stati ritrovati dall’inviata della trasmissione condotta da Federica Sciarelli sul sedile dell’auto di Liliana. I casi affrontati dal programma nella puntata di ieri sera.

Caso Liliana Resinovich, il mistero dei coltelli

Sappiamo che Sebastiano Visintin è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Ora è mistero sui coltelli ben visibili che sono all’interno dell’auto intestata a Liliana Resinovich (che si trova proprio sotto casa della donna e del marito Visintin). Durante la perquisizione della polizia, sono stati sequestrati numerosi coltelli. In studio con Federica Sciarelli, la conduttrice della trasmissione, è presente il fratello di Liliana, Sergio Resinovich, che aveva fatto un appello accorato: “Indagateci tutti”.

Il fratello è intervenuto in merito: “Si tratta di un’auto non più in uso, è un fatto curioso”. Paolo Bevilacqua, l’avvocato che difende Visentin, ha invece detto: “Sebastiano è rimasto isolato, gli è rimasto qualche amico in Carnia e in Austria, dove spesso va alle terme. Vive nella sua nuvoletta e non sa sottrarsi alla persecuzione mediatica, viene ricorso continuamente”.

Durante la trasmissione è intervenuta l’albergatrice che gestisce l’hotel che frequentavano Liliana Resinovich e il marito Sebastiano: “Mi è capitato di dover dare una camera con due letti separati, Liliana mi ha preso per polso, mi ha portato dentro una stanza e mi aveva chiesto di prenotare la camera con due letti separati. Quel giorno Sebastiano aveva protestato quando avevo dato questa stanza, lei mi aveva detto di non sopportarlo più”. Un’affermazione che racconta l’evidente crisi che la coppia stava attraversando.

Il Caso di Riccardo Branchini

Riccardo Branchini, 20 anni, è scomparso il 12 ottobre 2024: da allora la famiglia non ha mai smesso di cercarlo. Lunedì 14 aprile è stato il suo compleanno: la madre, Federica Pambianchi, ha scritto un lungo post sui social, soprattutto per invitarlo a tornare a casa. Tra gli ultimi avvistamenti del giovane, citiamo quello a Melide, dove una donna ha detto di avergli offerto un passaggio. Presenti in trasmissione nella puntata del 16 aprile di Chi l’ha visto? la famiglia, tra cui proprio la mamma.

“È il compleanno, quando ci sono i compleanni, uno soffre ancora di più perché pensa ai momenti belli”, ha detto Federica Sciarelli. “Sono state delle giornate molto pesanti, il compleanno è stato lunedì e la sua assenza si è sentita, si sente ogni giorno”, le parole della mamma, che negli ultimi mesi ha lanciato diversi appelli per invitare il giovane a fare ritorno a casa. “Anche se non vuoi tornare, accetteremo la tua decisione“. La mamma sente di non escludere nessuna pista, come l’auto sentita dalla sorella, soprattutto nei giorni precedenti alla scomparsa.

“Io non escludo nulla, mia sorella è stata da noi un po’ di giorni, ha sentito una macchina girare intorno a casa nostra. Personalmente non ho sentito nulla”. L’avvocato stesso ha avanzato l’ipotesi che Riccardo, di notte, cercasse di uscire. Alla famiglia, ad oggi, sono arrivate numerose segnalazioni, ma spesso si sono rivelate inesatte o sono in corso di verifica. “Non riusciamo a capire cosa sta succedendo a questi ragazzi”, ha concluso la Sciarelli.