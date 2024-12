Fonte: IPA Federica Sciarelli

Una nuova puntata di Chi l’ha visto è andata in onda mercoledì 4 dicembre 2024: Federica Sciarelli ha affrontato diversi casi, come quello di Mara Favro, o le nuove indiscrezioni sull’autopsia di Liliana Resinovich, che hanno portato il fratello ad affermare: “Sicuro che è stata uccisa”. Di cosa si è parlato nella puntata di ieri sera.

Liliana Resinovich, l’appello del fratello, che chiede giustizia

Marina Baldi è una genetista e consulente della famiglia Liliana Resinovich. In collegamento a Chi l’ha visto?, c’è stato anche il fratello Sergio. “Siamo a dicembre del 2024, e siamo qui a parlare di tua sorella”, ha detto Federica Sciarelli, e proprio Sergio ha chiesto l’aiuto di Chi l’ha visto? nel 2021, e non ha mai smesso di chiedere giustizia per lei. Molto si è concentrato sulla svolta del caso a seguito della nuova autopsia effettuata sul corpo.

Si tratta di suicidio, ha detto la procura sin da subito, come ha ricordato la conduttrice, ma proprio le nuove informazioni dell’autopsia potrebbero lasciare intendere un epilogo ben diverso. La tesi principale della Procura di Trieste, in effetti, è sempre stata quella del suicidio. “Sul corpo lesioni inferte da terzi”, ma queste sarebbero le indiscrezioni legate alla nuova autopsia, con una frattura riportata alla seconda vertebra del torace e ferite a una mano.

“Questa cosa che mi ferisce, mi fa star male. Sono passati quasi tre anni e avere adesso queste risposte fanno male”, ha detto Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich. “Pensare che qualcuno possa averle fatto male è comunque una cosa difficile da pensare. Cosa può essere successo? Vedremo quando verrà depositato alla Procura”. Secondo il fratello, le indagini sarebbero partite proprio con il pregiudizio del suicidio. “Con le evidenze che sono state trovate, ritengo il contrario. Aspettiamo le disposizioni”. La speranza del fratello, in ogni caso, è che venga fatta finalmente giustizia.

Mara Favro, mistero sulle ultime ore

Mara Favro ha messaggiato con un uomo fino al giorno in cui è scomparsa dopo il turno di lavoro in pizzeria. Da settimane, ormai, gli appelli si sono fatti sempre più urgenti: la Favro è scomparsa nella notte tra il 7 e l’8 marzo, dopo essere uscita dalla pizzeria in cui lavorava. “Ormai le ricerche si stanno concentrando sul cadavere”, aveva rivelato il fratello di Mara Favro. Al telefono, a Chi l’ha visto?, ha parlato proprio l’uomo che ha messaggiato con la Favro. Gli ultimi messaggi sono stati scambiati proprio con l’uomo che avrebbe dovuto incontrare, senza mai riuscire a vedersi, nonostante i tre appuntamenti fissati.

La scomparsa di Daniela Ruggi

La scomparsa di Daniela Ruggi è stata un duro colpo per la provincia del modenese. “Una donna di 30 anni che va in altalena. Una giovane donna fragile. La scomparsa non si può neanche datare”, ha detto la Sciarelli, presentando il caso, che ad oggi non è privo di misteri, tra cui il momento esatto in cui la donna è sparita nel nulla. Lo zio è intervenuto proprio a Chi l’ha visto?: “Se è salita su qualche auto, spero che lo abbia fatto di sua volontà”, molti sono convinti che qualcuno sappia. Una macchina di volontari, dopo che è uscita dall’ospedale, avrebbe accompagnato la Ruggi, ma non si conosce esattamente il luogo (se Vitriola o Montefiorino). “Secondo me qualcuno se n’è approfittato, l’ha caricata da qualche parte. Non è più a Vitriola. Speriamo sia ancora viva, da zio glielo auguro, non se lo merita”.