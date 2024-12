Anticipazioni di Chi l’ha visto? del 18 dicembre: nuova svolta sul caso Liliana Resinovich

Fonte: IPA Federica Sciarelli

Torna, come ogni mercoledì, una nuova puntata di Chi l’ha visto?, storica trasmissione del servizio pubblico che si offre come strumento di aiuto per coloro alla ricerca di un caro scomparso. La conduttrice Federica Sciarelli si occuperà ancora una volta del caso di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste trovata morta tre anni fa dopo essere scomparsa dalla casa in cui viveva con il marito.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni del 18 dicembre

Emergono nuovi dettagli sul giallo di Trieste. Dopo tre anni dalla tragedia, non è ancora stato trovato un colpevole per l’omicidio di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa in circostanze misteriose. Mentre Claudio Sterpin, l’uomo con cui sembra che la vittima avesse una relazione extraconiugale, ha svelato alla trasmissione Ore 14 condotta da Milo Infante una botola nascosta nella propria abitazione, si torna a indagare sulla relazione tra lui e Liliana.

Il marito Sebastiano Visintin ribadisce che tra la moglie e Sterpin non ci fosse nulla di più di una semplice amicizia e che i messaggi scambiati tra i due non sono la prova di una relazione. E proprio su queste centinaia di messaggi ha indagato Chi l’ha visto?, cercando di interpretare le parole di Resinovich e Sterpin anche grazie all’aiuto dei telespettatori.

Gli altri casi della puntata

Proseguono le ricerche di Daniela Ruggi, la 31enne con difficoltà mentali scomparsa dal piccolo comune di Vitriola, sull’Appenino Modenese, lo scorso 20 settembre. Le indagini si sono concentrate sulla figura di Domenico Lanza, uomo conosciuto con il soprannome di “sceriffo”, per via di un insolito stile western nel vestire. La casa di Lanza – che detiene illegalmente delle armi – è stata perquisita dalle forze dell’ordine, che non vi hanno tutta rinvenuto alcuna traccia di Daniela. Nella puntata di Chi l’ha visto? alcune testimonianze inedite tenteranno di ricostruire gli ultimi movimenti della donna e, se l’ipotesi più nera dovrebbe avverarsi, di localizzarne il corpo.

Attenzione anche sul caso del giovane Riccardo Bianchini, il 19 enne scomparso dal paese di Acqualagna, in provincia di Pesaro e Urbino. La sua auto è stata ritrovata accanto alla diga di Furlo, ma nei paraggi di lui non c’è alcuna traccia. I familiari sperano in un allontanamento volontario e chiedono l’aiuto di chiunque possa ritrovarsi in possesso di informazioni utili al ritrovamento del ragazzo.

Infine, come di consueto, Federica Sciarelli lascerà spazio ad appelli, segnalazioni e richieste di aiuto. Il pubblico da casa potrà, come sempre, partecipare attivamente, inviando segnalazioni utili attraverso i canali ufficiali del programma. Chi l’ha visto? ribadisce il suo ruolo di servizio pubblico, nel tentativo di riportare giustizia e verità lì dove sembra dominare il buio.

Quando e dove va in onda

La puntata di Chi l’ha visto? del 18 dicembre è trasmessa stasera alle 21,20 su Rai3. La conduzione è come sempre affidata alla giornalista Federica Sciarelli, da anni alla guida del programma e voce storica della trasmissione che vive anche sui social attraverso l’hashtag dedicato.