Diletta Leotta a Da vicino nessuno è normale, il look nero vedo-non vedo

Fonte: IPA Diletta Leotta

Tra gli ospiti del programma di Alessandro Cattelan Da vicino nessuno è normale nella serata del 3 giugno sono apparse Arisa, Paola e Chiara e Diletta Leotta. Diletta Leotta si è presentata al Teatro Franco Parenti di Milano, dove viene registrato il programma, in un look particolare total black: bustino, lunga gonna nera e sandali classici dal tacco alto.

Per l’occasione la conduttrice siciliana ha mixato qualche ispirazione anni ’50, come il bustier strettissimo e scollato, con l’eterna eleganza del nero e la gonna lunga in seta a vita bassissima, effetto vedo-non vedo, in pieno stile contemporaneo.

Corsetto anni ’50 e gonna a vita bassa: il look sensuale di Diletta Leotta

Diletta Leotta per l’ospitata nell’ultima serata del programma di Alessandro Cattelan ha scelto un bustino nero scollato e aderente con spalline sottili e una gonna lunga nera a vita bassa, tanto da creare un “effetto feritoia” in vita con un sottile lembo di pelle scoperta. Mini-gancetti quasi invisibili chiudevano il corsetto mentre la gonna leggermente sciancrata, in tessuto lucido, fluttuava leggera.

Diletta Leotta ha abbinato l’ensemble a un paio di sandali dal tacco alto. I capelli erano sciolti e leggermente mossi sulle spalle mentre il make up ha puntato tutto sui colori naturali tra il nude e il marrone chiaro. Non è stato reso noto, per ora, il brand che ha vestito la showgirl per il prime time televisivo.

In ogni caso, non è la prima volta che Diletta Leotta dimostra la propria passione per i corsetti, un outfit un po’ anni ’50, quando si sceglievano capi e tagli che valorizzavano il vitino da vespa e il décolleté. Di recente la showgirl è apparsa anche con un abito nero “effortless & chic”, com’è stato definito, dotato di un corsetto in satin nero. Allo stesso evento ha optato sempre per un paio di sandali sottili e neri, proprio come nella serata di Da vicino nessuno è normale.

Paradossalmente, nelle ultime ospitate televisive o a eventi Diletta Leotta sta scegliendo molto spesso il nero, in contrasto con il periodo particolare per la conduttrice, che sta per convolare a nozze con Loris Karius e quindi – con ogni probabilità – vedremo presto in abito bianco.

Quando si sposa Diletta Leotta?

Durante l’ospitata in onda su Raidue, Diletta Leotta è stata al gioco con il conduttore che le ha proposto di ricevere qualche consiglio matrimoniale dal pubblico in studio. La showgirl si sposerà il 22 giugno a Vulcano, nelle Isole Eolie. L’attesa per vedere l’allestimento, l’abito, l’atmosfera del grande giorno è alle stelle. Intanto la Leotta si è concessa un addio al nubilato sfavillante a Ibiza con le amiche, dove ha indossato un abito bianco di Atelier Emé che anticipa le vibes di quello da sposa.

Il matrimonio di Diletta Leotta è uno degli eventi più attesi dell’estate, insieme a quello di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser il 30 giugno, quello di Simona Ventura e Giovanni Terzi il 6 luglio e quello di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro l’11 ottobre. Diletta Leotta è fidanzata con Loris Karius da circa due anni; si sono incontrati in Inghilterra e subito innamorati. Ad agosto 2023 è nata la figlia Arya; qualche mese prima, lui le aveva chiesto di sposarlo, ma i due hanno reso pubblico il fidanzamento solo dopo la nascita della bambina.