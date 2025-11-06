Diletta Leotta è stata ospite allo SFIM di Milano, e per l'occasione ha lasciato tutti a bocca aperta con una mise ultra sensuale: il look nei minimi dettagli

IPA Diletta Leotta, 10 look che celebrano la sua sensualità senza rivali

Come ogni buona milanese (se acquisita poco importa) Diletta Leotta non si ferma mai: il volto di Dazn è decisamente nel pieno della sua epoca d’oro, dal punto di vista personale e professionale. Dopo anni alle prese con la Serie A italiana, la si vede ora al timone di programma tutto suo sulla celebre piattaforma streaming sportiva, FuoriClasse, dove analizza i match settimanali insieme a calciatori ed esperti del settore.

Ma non è certo finita qui: contemporaneamente la moglie di Loris Karius si occupa della conduzione di 105 Take Away, programma di musica e curiosità firmato Radio 105, insieme a Daniele Battaglia e Camilla Ghini. Tra un impegno ed un altro, però, eccola trovare il tempo persino di partecipare in veste di ospite e relatrice presso lo Starting Finance Investment Meeting (SFIM) di Milano, importante evento con focus su investimenti, finanza, innovazione e imprenditoria. E, ovviamente, come da copione, non è certo passata inosservata.

Diletta Leotta lascia senza fiato grazie al sensuale abito midi con cut-out

Non c’è volta in cui Diletta Leotta appaia senza lasciare ogni presente a bocca aperta, a bordo campo o meno: la dimostrazione effettiva di questo ci è stata da lei fornita presso l’evento SFIM della capitale Lombarda, al quale la conduttrice ha partecipato come ospite e relatrice.

“Altro palco, altra emozione. Ogni evento è un’occasione per connettersi, imparare ed elevare idee”, ha scritto in merito.

Per l’occasione, come ci svelano gli scatti postati dalla stessa su Instagram, eccola indossare una mise ad alto tasso di sensualità nera da capo a piedi. Protagonista del look un abito midi attillatissimo, a manica lunga e dalla silhouette ricca di drappeggi. A caratterizzare il capo era sicuramente lo scollo generoso, su cui spiccava un audace cut-out tripartito.

Completavano il tutto in raffinatezza dei sandali con cinturino dal tacco vertiginoso, anch’essi neri, e dei gioielli argentati ultra luminosi. Naturale e radioso il trucco, ed altrettanto la piega dalla scriminatura laterale e le onde morbide.

Diletta Leotta, i segreti del suo make-up in diretta radio da 105 Take Away

Ma quali sono i suoi segreti di bellezza? La domanda sorge spontaneamente e puntuale, ogni volta. Ebbene, è stata proprio la quotidiana sessione di “restauro” della conduttrice ad essere finita al centro dell’attenzione di recente: comodamente seduta nello studio di Radio 105, da dove attualmente conduce 105 Take Away, Diletta Leotta è stata immortalata mentre si prendeva cura del suo make-up nel bel mezzo della diretta.

Con le risate dei suoi colleghi in sottofondo, l’abbiamo vista intenta ad applicare un’abbondante passata di mascara sulle ciglia, così da restituire il suo caratteristico sguardo da cerbiatta, ed è stata poi la volta del lucidalabbra trasparente sulle labbra, per lei un vero must-have. A svolgere un ruolo fondamentale nella riuscita dell’impresa lo smartphone, impiegato a mo’ di un vero e proprio specchietto. Un metodo forse poco ortodosso, ma che ha dato prova di grande efficacia.

