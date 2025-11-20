Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

L’inverno avanza, il freddo vero inizia a farsi sentire e così, come da gradita tradizione, le strade iniziano a punteggiarsi di pellicce e soffici dettagli eco-fur che prendono ad apparire sui capi di sempre. Una delle prime a cedere alla calda e confortevole tendenza quest’anno è di certo Diletta Leotta, che di recente ha stupito tutti sfoderando un look monocromatico particolarmente in linea con la moda del periodo. Focus della mise un’accoppiata insolita, vediamo quale.

Diletta Leotta, maxi pelliccia e lingerie sono la combo fashion inaspettata dell’autunno-inverno 2025/26

È ufficiale: dalle soffitte ai front row e poi sulla scena urbana, la pelliccia — in molti casi quella della nonna, anche letteralmente — sta tornando protagonista dell’autunno-inverno 2025/2026. A convincere è con ogni probabilità la sua aura mista tra grande nostalgia ed allure lussuosa, ma insaporita da un pizzico di moderna coscienza. Soffici, eleganti e soprattutto rigorosamente false, le pellicce del momento sono infatti ecologiche e ciò contribuisce fortemente a questa ritrovata popolarità.

Le proposte odierne vantano linee decise e sempre ricche di personalità, tra silhouette lunghe ed avvolgenti, spesso oversize, perfette per la sera, e varianti corte ideali per valorizzare i look urban di ogni giorno. Ebbene, sembrerebbe essere proprio quest’ultima la favorita di Diletta Leotta: il volto di Dazn ha lasciato tutti a bocca aperta pubblicando una serie di scatti su Instagram in cui indossava proprio questo capospalla di tendenza, dando così il via definitivo alla stagione dell’eco-fur.

Il modello della conduttrice radiofonica si distingueva per una texture arricciata e vagamente messy, color verde militare e perfettamente abbinata al resto dell’outfit: a completare il tutto in totale armonia era infatti un altro pezzo cult attuale, ovvero un audace coordinato in stile lingerie.

La vediamo in foto indossare un paio di cortissimi pantaloncini in maglia bordati di pizzo, sensuale dettaglio ripreso negli inserti del maglioncino a maniche lunghe a costine. Infine, a chiudere in bellezza, ecco degli stivali slouchy alti fin sotto al ginocchio, beige e dall’estremità spuntata.

Diletta Leotta e Loris Karius, ma quale crisi: il matrimonio a distanza procede a gonfie vele

Le liti e le crisi di coppia tra Diletta Leotta e Loris Karius sono all’ordine del giorno, almeno stando a ciò che affermerebbe il mondo del gossip: non è affatto raro, d’altronde, che il portiere tedesco venga paparazzato con il broncio o anche solo apparentemente poco sereno vicino alla moglie. Dietro ad immagini di questo tipo, però, ci sarebbe una verità molto diversa ed anche piuttosto divertente.

Ospite a Supernova, il seguitissimo podcast di Alessandro Cattelan, la cronista sportiva si sarebbe scucita su diversi fatti privati ed anche su questo: “In Germania non c’è molto questa cultura del gossip, ma lui non ha capito molto come funziona. Poi essendo tedesco è anche molto freddo, quindi gli dico spesso di mostrarsi più sorridente così non possono dire che abbiamo litigato ma il massimo che ottengo è una smorfia”, ha confessato.

Dietro a quelli che si sono dimostrati essere soltanto pettegolezzi, dunque, si nascondeva soltanto un filo di timidezza. Il matrimonio tra i due procede in realtà a meraviglia, seppur a distanza, ed il tenero scatto che si vede nel carosello lo dimostra: mentre lei vive a Milano con la figlia Aria lui abita a Dusseldorf, in Germania, dove gioca nello Schalke 04, e si vedono due volte a settimana tra una città e l’altra. “Non vedersi tutti i giorni ha i suoi lati negativi perché è bello condividere la quotidianità, una routine, ma è bello anche sentire la mancanza”.

