Serena Rossi da Cattelan: il retroscena sull’incontro con JLo a Venezia

Venezia 2021, Serena Rossi incanta col tubino nero

Alessandro Cattelan è tornato su Rai 1 con la seconda e ultima puntata del suo show Da Grande, un appuntamento ricco di sorprese, con grandi momenti di intrattenimento che hanno tenuto compagnia al pubblico della domenica sera. Il conduttore ha ospitato alcuni tra i volti più amati del mondo dello spettacolo: da Raoul Bova, che si è messo in gioco divertendosi, passando per Sangiovanni, che ha cantato alcuni dei tormentoni dell’estate, a Serena Rossi che si è lasciata andare a delle simpatiche confessioni.

L’attrice e cantante si è presentata sfoggiando un look super chic: la Rossi – stupenda col suo nuovo caschetto con balayage biondo chiaro in contrasto con la base scura – ha scelto di indossare una morbida camicia bianca con un colletto alla coreana e un paio di pantaloni neri dal taglio maschile. Un outfit semplice ma elegantissimo, arricchito da dei sandali dal tacco vertiginoso.

Per Serena si tratta di un momento davvero speciale: dopo l’avventura entusiasmante con Canzone Segreta, l’attrice tornerà presto sul piccolo schermo con una nuova fiction Rai, dal titolo La Sposa, e reciterà di nuovo in Mina Settembre, serie di grande successo che è stata confermata per una seconda stagione. Ma non solo: la Rossi ha anche ricoperto il ruolo di madrina del Festival di Venezia 2021, rubando, con la sua eleganza, la scena alle star del red carpet.

Stuzzicata da Alessandro Cattelan, Serena Rossi ha raccontato un episodio legato alla kermesse cinematografica, quell’incontro con Jennifer Lopez che ha fatto il giro del web. “Una sera c’era la prima del film in cui recitava Ben Affleck – ha spiegato Serena – e a un certo punto toccava a lui fare le foto da solo”.

“Lei si è defilata – ha continuato – e siccome mi avrebbe fatto piacere conoscerla sono andata a presentarmi. Avevo imparato solo questa frase in inglese: ‘I’m godmother'”, ha raccontato tra le risate la conduttrice. “Jennifer mi guarda e mi dice: ‘Ah, la madrina!’. In quel momento è tornato Ben Affleck, e così lei è andata da lui! Ma del resto questi sono tornati insieme dopo vent’anni: si sono coccolati tutto il tempo, si baciavano, si facevano i grattini… Insomma l’amore vince su tutto!“.