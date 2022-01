Sanremo 2022, Laura Pausini è tra i super ospiti: il trionfo di Amadeus

Sanremo 2022, i cantanti in gara della 72esima edizione

Amadeus fa di nuovo centro. Laura Pausini sarà tra gli ospiti dell’edizione 2022 di Sanremo. La cantante sarà presente durante la seconda serata del Festival di Sanremo, mercoledì 2 febbraio, in qualità di super ospite. L’annuncio lo ha dato proprio il direttore artistico del Festival, Amadeus, nel corso dell’edizione del Tg1 del 18 gennaio. “Grazie Ama, ci sarò”, ha commentato in un video la Pausini. “Presenterò al Festival il mio nuovo singolo, Scatola, e il mio 2022 sarà pieno di tante sorprese. Non vedo l’ora, grazie dell’invito”.

Laura Pausini a Sanremo 2022 con il nuovo singolo

Arriva dunque la conferma della presenza di Laura Pausini sul palco dell’Ariston, in occasione della seconda serata della kermesse, mercoledì 2 febbraio. La Pausini, che lo scorso anno all’Ariston aveva presentato Io Sì (Seen), il brano tratto dal film La vita davanti a sé – di Edoardo Ponti con Sophia Loren – che l’aveva vista trionfare ai Golden Globe e con cui è stata candidata agli Oscar. A Sanremo 2022, come già accennato sopra, quest’anno porterà il suo nuovo singolo, Scatola, come ha annunciato lei stessa al Tg1.

Il brano, che accompagnerà il nuovo film Amazon Original Laura Pausini – Piacere di conoscerti, con la regia di Ivan Cotroneo, uscirà il prossimo 20 gennaio. Il testo è di Laura Pausini e Madame, la musica di Madame, Laura Pausini, Shablo e Luca Faraone, la produzione di Shablo, Faraone, Paolo Carta e Madame, che per la prima volta ha calcato il palco del Festival lo scorso anno.

“La scatola di cui canto non è un oggetto materiale, è un simbolo che racchiude i nostri pensieri, i ricordi, i sentimenti, che custodisce quello che di vero è contenuto nel nostro cuore, nella nostra testa”, ha raccontato la cantante. Oltre alla cantante, per l’edizione 2022 del Festival di Sanremo, sono state confermate le presenze anche di Checco Zalone, Cesare Cremonini e i Måneskin.

Il docu-film sulla carriera di Laura Pausini

L’artista, molto amata anche in America Latina, è abituata ai grandi successi e dopo la musica ha deciso di provarci anche col cinema, con un film che premia la sua lunga e soddisfacente carriera. Si tratta di un prodotto Amazon Original e ripercorrerà le tappe più importanti della sua vita e dei successi raggiunti.

Il film si basa su un’idea della stessa Laura Pausini, con la scrittura di Ivan Cotroneo e Monica Rametta. Gherardo Gossi è il direttore della fotografia. Amazon Studio promette che sarà un lungometraggio innovativo in cui si sperimenterà un nuovo genere, nel quale sarà sottolineato l’amore che Laura Pausini ha sempre provato per il cinema.

Il filo conduttore sarà quello della sua vita professionale ma anche di quella privata, con un lungo racconto nel quale l’artista rivelerà degli aspetti inediti di sé e che mai aveva condiviso con il pubblico in oltre 25 anni d’amore incondizionato.

Tra le tappe più significative della sua carriera, un tassello importante è sicuramente rappresentato dalla vittoria, lo scorso anno, del Golden Globe nella categoria Miglior canzone originale per Io sì (Seen) brano che fa parte della colonna sonora di La vita davanti a sé, frutto di una collaborazione con Diane Warrene e Niccolò Agliardi.