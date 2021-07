Laura Pausini si dà al cinema, su Amazon un film sulla sua straordinaria carriera

editato in: da

Oscar 2021, le foto della performance di Laura Pausini

Il tassello che mancava nella sua carriera. È così che Laura Pausini incorona il suo straordinario percorso artistico, fatto di musica ma anche di tv, attraverso un nuovo Amazon Original scritto da Monica Rametta e Ivan Cotroneo, che ne è anche il regista. La produzione è invece di Endemol Shine Italy.

Laura Pausini, quando esce il film

La scrittura del nuovo prodotto della piattaforma di Jeff Bezos è già iniziata, mentre per la data di uscita ci sono ancora poche certezze se non quella dell’ordine di tempo che invece è già stato annunciato. Il film sarà infatti disponibile in 240 paesi alla fine del 2022.

Laura Pausini, dove esce il film

Il primo film che racconta la storia della carriera incredibile di Laura Pausini sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video per tutti gli abbonati. Si tratterà, infatti, di un Original e sarà un contenuto speciale della piattaforma.

Laura Pausini, la trama del film

Il film si basa su un’idea di Laura Pausini, con la scrittura di Ivan Cotroneo e Monica Rametta. Gherardo Gossi è il direttore della fotografia. Amazon Studio promette che sarà un lungometraggio innovativo in cui si sperimenterà un nuovo genere, nel quale sarà sottolineato l’amore che Laura Pausini ha sempre provato per il cinema.

Il filo conduttore sarà quello della sua vita professionale ma anche di quella privata, con un lungo racconto nel quale l’artista rivelerà degli aspetti inediti di sé e che mai aveva condiviso con il pubblico in oltre 25 anni d’amore incondizionato.

Laura Pausini, gli ultimi premi

Laura Pausini è l’artista italiana più conosciuta nel mondo. Oltre ai suoi 70 milioni di album venduti in carriera, l’artista romagnola è reduce dalla vittoria del Golden Globe per la Miglior Canzone Originale ottenuto con Io Sì (Seen) e, con questo stesso brano, ha raggiunto anche Los Angeles a seguito della nomination agli Oscar 2021. La canzone, cantata in italiano, è stata scelta per l’opening della cerimonia di premiazione degli Awards. Io Sì (Seen), scritto con Diane Warren in lingua originale e da Nicolò Agliardi e la stessa Pausini in italiano.

L’entusiasmo per questo nuovo progetto è tangibile nelle parole di Laura Pausini, che ha raccontato come sia sorta l’idea della collaborazione con Amazon Studio: “Da tempo ricevevo proposte per un mio progetto cinematografico ma non trovavo nulla che mi sembrasse così speciale da dedicargli tempo ed energie. Cercavo qualcosa di innovativo nelle sceneggiature che mi proponevano, ma non sentivo nessuna urgenza di raccontarmi”.

E aggiunge:

“Poi, a febbraio del 2020, ho incontrato Amazon Studios e, in una delle nostre riunioni, ho capito che c’era una cosa che non avevo mai raccontato, una cosa per me importante e che finalmente desideravo condividere. Sono felice che da subito abbiano supportato la mia idea artistica con entusiasmo; cercheremo di raccontarla nel modo che sento più sincero, come faccio da sempre con la musica, questa volta con tutta la passione che ho per il cinema”.

L’idea si sarebbe concretizzata appena prima dell’ondata di successo che l’ha travolta per Io Sì (Seen), scelta come colonna sonora del film di Edoardo Ponti La Vita Davanti A Sé:

“Poco prima della vittoria dei Golden Globe, ho iniziato a lavorare con uno degli autori e registi italiani che stimo di più e dalla nostra collaborazione è nata questa follia che mi sto apprestando ad affrontare con grande dedizione e che sono certa stupirà anche quelli che credono di conoscermi bene!”.

Oltre agli incredibili traguardi musicali che ne hanno contrassegnato il cammino anche in giro per il mondo, Laura Pausini si è fatta conoscere per le esperienze televisive che l’hanno spesso vista protagonista. Nel 2016 ha condotto Laura e Paola, in duo con l’amica Paola Cortellesi, ma è anche stata giudice di diverse edizioni de La Vox – in Spagna e in Messico – X Factor in Spagna e La Banda.