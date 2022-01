Belen, rottura con Spinalbese prima di Natale. E ha festeggiato con l’ex

Belen, che cerca l’amore vero ma sceglie fidanzati (sempre) uguali

Belen Rodriguez non ha mai avuto storie d’amore lineari e tranquille, e anche quando le cose sembrano andare bene ecco che le sue relazioni arrivano al capolinea. Questa volta sembrerebbe proprio essere finita con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto una figlia, Luna Marì. I due pare si siano lasciati ufficialmente poco prima del Natale, ma le cose già non andavano bene da un po’. L’aria di crisi, infatti, era già in circolo, ma Belen non si perde mai d’animo e ha ugualmente passato un Natale gioioso, in compagnia di un suo ex.

Belen, il Natale con l’ex dopo la rottura con Spinalbese

L’aria di crisi c’era già, e sembra proprio essere confermata: Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non formano più una coppia, e i due si sarebbero lasciati poco prima di Natale. Un Natale insolito, quello della showgirl, che si è mostrata al fianco di un suo ex storico: Stefano De Martino.

Come riportato dal settimanale Chi, in compagnia della famiglia Rodriguez durante le festività natalizie c’era proprio lui, Stefano De Martino, padre del suo primogenito Santiago. I due si sono lasciati dopo una storia d’amore che ha fatto sognare molte persone: amati ma anche odiati, soprattutto in passato per le modalità di inizio della loro storia d’amore che vedeva coinvolta la cantante Emma Marrone, tradita dall’ex ballerino, suo fidanzato ai tempi. Stefano e Belen, al contrario di ciò che in molti si sarebbero aspettati, si sono amati tanto, si sono sposati, si sono giurati amore eterno e hanno costruito una famiglia bellissima, nonostante poi non sia andata secondo i piani e sia finita troppo presto.

Eppure, per un breve periodo, si parlava di un vecchio ritorno di fiamma proprio tra la showgirl e l’ex ballerino, ora conduttore televisivo. Il Natale insieme potrebbe essere la prova di un piccolo riavvicinamento tra i due? Forse, o forse no. Da due persone adulte e che provano affetto per l’altro, infatti, ci si aspetta un comportamento simile nonostante la separazione. Un figlio come collante, e le vacanze di Natale passate insieme come una famiglia quale sono e saranno sempre, a prescindere da tutto, anche per il bene di Santiago che sembra proprio essere un bambino felice e circondato d’amore, quello dei suoi genitori e delle rispettive famiglie.

Belen, la sfortuna in amore e il tradimento

Nonostante quello che potrebbe sembrare, Belen non sembra essere fortunata in amore. Bella, simpatica e intelligente, ogni storia d’amore che intraprende giunge alla fine. Eppure Belen è una donna che, in modo indiscutibile, ha sempre mostrato grande amore per le persone con cui è stata, infatti la ricordiamo sempre con relazioni più o meno durature. L’amore non basta? Probabile, ma i motivi potrebbero essere molteplici e non è detto che l’artefice della fine di ogni relazione sia lei, tant’è che da poco Belen ha ammesso il tradimento da parte di un ex.

La notizia era giunta proprio da lei, che in alcune storie su Instagram aveva scherzato sul tema tradimento. Tra un sorrisino e un altro, ecco sganciata la bomba con parole poco fraintendibili: “Penso di averle. Le avrò sicuramente, dalle corna non si salva nessuno”.