Stefano De Martino, quando era l’ombra di Belen: la confessione

Belen, che cerca l’amore vero ma sceglie fidanzati (sempre) uguali

No, non è facile essere all’ombra della propria fidanzata, compagna, moglie. Uno dei casi più plateali è sicuramente quello di Stefano De Martino, che per anni è stato “un passo indietro” rispetto a Belen Rodriguez. Nell’intervista concessa a Repubblica, il ballerino si è raccontato a tuttotondo, parlando del nuovo programma in arrivo in seconda serata su Rai Due, Bar Stella, il cui nome ha un significato speciale: si chiamava così anche il bar del nonno, che oggi non esiste più. Tornando indietro nel tempo, tuttavia, Stefano si è lasciato andare ad alcune confidenze, in particolare sulla ex.

Stefano De Martino parla di Belen Rodriguez

Possiamo definirlo un evento: De Martino non ha parlato spesso del legame con la Rodriguez. In effetti, ha mantenuto il riserbo riguardo alla rottura e altri aspetti, in particolare per proteggere Santiago. C’è da dire che il ballerino, negli ultimi anni, ha lavorato sodo per staccarsi dalla loro relazione. Perché nei tempi passati si è ritrovato a essere l’ombra di Belen. Il fidanzato di Belen. Il marito di Belen.

Togliersi un’etichetta di dosso non è facile, ci vogliono impegno, sforzi, e persino pazienza. “Le etichette sminuiscono per definizione. Ho sempre creduto in quello che volevo fare. A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro. Volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro, ed essere stato solo Il Signor Belen ci stava. Forse anche io mi sarei definito così”.

L’impegno sul lavoro e il sogno di Sanremo

De Martino ha sempre preso seriamente il suo lavoro, sin dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. In quell’occasione ha avuto modo di imparare dei concetti essenziali, come il lavoro di squadra e la dedizione. “Il germe della televisione me l’ha trasmesso Maria De Filippi”, ha ammesso a Repubblica. Il suo nuovo show Bar Stella, di influenza “romantica”, la cui messa in onda è prevista per il 28 dicembre 2021, è l’occasione giusta per mettersi in gioco.

La carriera in Rai di De Martino è davvero promettente. Il duro lavoro ripaga sempre e, a dire il vero, non gli manca un sogno nel cassetto: partecipare a Sanremo. Tuttavia, vuole farlo solo quando avrà raggiunto la maturità necessaria per fare un ottimo lavoro. “Ci devi arrivare con qualche capello bianco, è il coronamento di una carriera. Non mi pongo il Festival come obiettivo, è una laurea ad honorem. Spero di guadagnarmela”. Parole sagge, che mostrano tutta la bellezza del suo percorso professionale e personale.