Belen Rodriguez, paura per Antonino Spinalbese: incidente e auto distrutta

Belen, weekend a Roma senza Antonino: spensierata vita da single

Paura per Antonino Spinalbese, che nelle scorse ore è stato protagonista di un incidente stradale. A giudicare dalle poche immagini disponibili, pubblicate dallo stesso hairstylist, deve essersi preso un bello spavento, viste le condizioni in cui è ridotta l’auto su cui viaggiava. Ma cosa è successo e come avrà reagito Belen?

Antonino Spinalbese, le foto dell’incidente

È stato lo stesso (ex?) compagno di Belen Rodriguez a rendere noto di essere stato coinvolto in un incidente con l’auto pubblicando nelle sue stories la foto di una vettura con il vetro del parabrezza distrutto e con un buco, come se qualcosa lo avesse oltrepassato nell’urto. A questo si aggiunge un altro scatto di Antonino Spinalbese in ospedale con agocannula al braccio, segno che gli sono stati fatti dei prelievi di sangue o una flebo in ospedale.

Ad accompagnare entrambe le immagini nessun commento o spiegazione, se non un ironico “ok” in fondo. La dinamica dell’incidente resta ancora da capire, ma non è detto che ne sapremo di più fra qualche giorno, considerato che le stories non ci sono già più.

Incidente per Antonino, la reazione di Belen

Il primo pensiero dopo la notizia dell’incidente (appurato che Antonino stesse bene) è andato a Belen Rodriguez e alla sua possibile reazione.

Sul profilo della showgirl, però, nessun riferimento riguardo l’accaduto. La sua giornata è trascorsa su un set per un servizio fotografico e non ci sono stati accenni al padre di sua figlia Luna Marì. Anche questo, però, da molti è stato preso come un segnale, la conferma che lei e l’hairstylist abbiano chiuso definitivamente.

Belen e Antonino, le voci di crisi sempre più avvalorate

Sono ormai settimane, se non mesi, che girano voci sulla fine della relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Rumors che i due interessati non si sono premurati a smentire, se non in una sola occasione ormai piuttosto indietro nel tempo, in cui hanno pubblicato una foto insieme dopo una cena fuori per il compleanno della showgirl. Lì la crisi sembrava scongiurata, ma sono bastati pochi giorni perché le indiscrezioni sul loro conto tornassero prepotentemente a farsi sentire.

L’atteggiamento di Belen e Antonino sui social, d’altronde, non fa che avvalorare questa tesi, se si considerano i ripetuti post criptici di lei e i commenti indecifrabili di lui. Intanto, la showgirl argentina si è goduta un weekend a Roma da single, girando per negozi e dedicandosi a un po’ di vita mondana lontana da Milano e da ogni pensiero.