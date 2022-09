Belen: “Sequestrata per 8 ore”. La fuga dall’Argentina che ha salvato la sua famiglia

Fonte: Getty Images Michelle Hunziker e Belen alla MFW 2022: l’eleganza senza tempo del tailleur

La vita dietro le luci dello spettacolo, il gossip, la fama. La vita prima, quella che è accaduta quando ancora Belen era solo una ragazza, che viveva con la sua famiglia in Argentina. È un ritratto nuovo, della persona e non del personaggio, quello della showgirl, un ritratto da cui emergono anche momenti drammatici del passato come un sequestro di otto ore insieme alla famiglia. Oppure di come sia scappata dall’Argentina per salvarli.

Belen, la gioventù e i momenti più drammatici

Pur essendo costellato – anche – di momenti difficili, il passato non è stato dimenticato e il suo ricordo è positivo. A dirlo è stata Belen Rodriguez in un’intervista che restituisce un racconto nuovo sulla showgirl: quello di una giovane donna che è partita lasciando tutto con nel cuore il desiderio di salvare la propria famiglia, di prendere le distanze da un Paese in profonda difficoltà.

Belen Rodriguez si è messa a nudo in un modo del tutto nuovo in un’intervista rilasciata a 7 – Sette del Corriere della Sera, dove in una lunga chiacchierata con Teresa Ciabatti ha riavvolto il nastro del tempo e ricordato l’infanzia, i momenti belli, ma anche quelli più drammatici.

Come quando la popolazione Argentina si è ritrovata a dover fare i conti con profondi problemi economici. Eventi che hanno colpito anche la famiglia di Belen, che ha spiegato: “da un giorno a un altro perdiamo la casa, senza poter prendere niente: divani, letti, piatti, asciugamani”.

Anni difficili, per tutti. Anni in cui Belen e la sua famiglia hanno dovuto affrontare un evento molto drammatico, un sequestro nella propria casa. “Un giorno arrivano da noi. In otto, armati e drogati di colla. Io ero in giardino, mi prendono per i capelli, mi trascinano dentro – ha raccontato Belen, per poi aggiungere – ci legano, pistole puntate alla testa”. Una razzia, rubano tantissime cose, chiamano la showgirl e la fanno andare in bagno: “Penso: se non mi uccidono tutto il resto va bene, il resto lo posso dimenticare”. Poi le hanno chiesto solo il numero di conto del padre. “Dopo otto ore vanno via con tutte le nostre cose, ma ci lasciano vivi”.

Un racconto drammatico e lucido che infine si sposta al “poi”. Belen nell’intervista a 7 – Sette ricorda l’arrivo in Italia e l’inizio della sua carriera. Con i primi soldi guadagnati ha fatto un regalo ai suoi: «La casa. Una casa nel posto dei ricchi, con sicurezza h 24 e cancelli – spiega e ammette che da quel momento: “Inizio a dormire la notte. La mia famiglia era al sicuro. Finalmente li sapevo al sicuro”.

Belen, che non ha paura di mostrare se stessa

Belen è sempre al centro del gossip, anche quando non ci sarebbe nulla da dire, ogni suo più piccolo gesto – volente o nolente – attira l’attenzione. Ma c’è una cosa che, nel tempo, ha fatto capire: lei non ha paura di mostrare se stessa. Da tutte le angolazioni.

Di recente ha raccontato con ironia di aver preso quattro chili, nessun dramma, ma una foto pubblicata nelle storie Instagram che la ritrae di profilo. Ovviamente Belen è bellissima, chilo più chilo meno, anno in più anno in meno. Anche senza trucco, come ha mostrato in uno degli ultimi scatti social: autentica e meravigliosa. E ora non ha avuto paura di raccontare se stessa ancora più in profondità, di regalare al pubblico un ritratto della donna dietro il successo, di parlare di quel punto di partenza che c’è sempre all’inizio di ogni storia, di quello che ha vissuto. Con coraggio.