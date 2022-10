Belen, Stefano babysitter perfetto per Luna Marì. E lei lancia un messaggio a Spinalbese

Fonte: Ansa Belen Rodriguez

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non potrebbe andare meglio: il sentimento che li lega è sempre più forte e solido, e sono più innamorati che mai. Tra i progetti di una nuova casa tutta da costruire per ricominciare insieme e c’è però la quotidianità. Così mentre la showgirl è impegnata con un lavoro che la tiene lontana da casa, il conduttore fa da babysitter a Luna Marì, un gesto che dimostra la grande maturità del loro rapporto. Senza dimenticare però l’esperienza genitoriale condivisa con Antonino Spinalbese.

Stefano De Martino fa da babysitter a Luna Marì

Belen Rodriguez si trova in Toscana con il suo team, impegnata in uno shooting per il suo nuovo marchio. La showgirl ovviamente sta condividendo con i suoi numerosi follower alcuni dei momenti salienti sul set: tra trucco e parrucco e alcuni dettagli dei vestiti della sua ultima linea di abiti, non possono mancare i suoi selfie allo specchio e le storie con mamma Veronica e papà Gustavo, accanto a lei in questa avventura.

E mentre Belen è impegnata con il lavoro nelle campagne di Firenze, a casa con Santiago e Luna Marì c’è Stefano De Martino. La Rodriguez ha pubblicato tra le sue storie di Instagram lo screenshot di una videochiamata proprio con la sua piccolina: la bambina è seduta sul divano nero della casa che sembra essere decisamente quella di De Martino. A far notare il dettaglio – di cui gli osservatori più attenti si era già accorti – è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Un gesto che denota una grande maturità nel rapporto tra i due, che hanno deciso di ricominciare con nuove consapevolezze. A confermarlo era stata la stessa Belen, che nel salotto di Verissimo aveva sottolineato quanto siano innamorati: “Rientrare nella mia vita significava accettare una bambina che non era sua: per questo lui ha vinto tutto. Provo tanta stima per l’uomo che è, per me è una cosa incredibile quello che è riuscito a fare”.

Belen, il messaggio (non troppo) nascosto per Antonino Spinalbese

Mentre De Martino si prende cura della piccola Luna Marì, il papà della bambina, Antonino Spinalbese, è nella Casa del Grande Fratello Vip. L’hair stylist sta vivendo una nuova esperienza nel reality show e sta sperimentando per la prima volta la lontananza dalla figlia.

E se il gieffino sta rispettando gli accordi con la sua ex, parlando solo ed esclusivamente della piccola, dall’altro Belen ha voluto lanciare un messaggio non troppo velato a Spinalbese tramite i social.

L’argentina infatti ha pubblicato degli stralci delle pagine del libro di Massimo Recalcati Mantieni il bacio. Lezioni brevi sull’amore. E tra riferimenti al tradimento e al perdono, la Rodriguez ha voluto porre l’accento su un passaggio in particolare, quello sulla genitorialità, esperienza che può diventare estremamente complicata se non c’è collaborazione tra le due parti.

“Una coppia che decide di vivere insieme solo per il bene dei figli è una coppia senza desiderio (…) si può restare genitori sufficientemente buoni senza essere più una coppia amorosa“, si legge nelle storie della showgirl.