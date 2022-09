“GF Vip 7”, Spinalbese si lascia andare: il rapporto turbolento col padre e l’accenno a Belen

La Casa del Grande Fratello Vip sta già facendo emergere i primi dettagli sul passato dei suoi protagonisti. È il caso di Antonino Spinalbese, che durante una chiacchierata con Luca Salatino e Cristina Quaranta si è lasciato andare aprendo il suo cuore con delle confessioni intime sul rapporto turbolento con il padre, sul legame intenso con la figlia Luna Marì, e facendo un accenno anche alla relazione con Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese, il rapporto tormentato col padre

La settima edizione del GF Vip è appena iniziata, ma sta già facendo emergere le prime tensioni tra i concorrenti – come quelle tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino – e i dettagli più intimi delle vite dei vipponi.

È quello che è successo ad Antonino Spinalbese, che si è ritrovato a parlare con Cristina Quaranta e l’ex volto di Uomini e Donne delle sue preoccupazioni e del legame intenso con la figlia Luna Marì, nata poco più di un anno fa dalla storia d’amore con Belen Rodriguez.

Durante la chiacchierata con i suoi compagni d’avventura, Spinalbese si è ritrovato a raccontare della sua infanzia difficile senza un padre che si prendesse cura di lui. “Mio padre se n’è andato di casa per lavorare ed è stato via per un anno e due mesi. Io non ho ricordi perché ero piccolissimo, però la sofferenza è mia, non è di mia figlia” ha spiegato Antonino, riferendosi chiaramente alla lontananza che in questo momento lo separa dalla piccola Luna Marì.

“Io vado troppo in ansia, ma non posso essere sei madri, sei padri, sei fratelli, sei zii, non posso fare questo”, ha ammesso ai suoi compagni amareggiato, rendendosi conto di non poter pretendere troppo da sé stesso.

Spinalbese, il rapporto viscerale con Luna Marì e la fine della relazione con Belen

L’imprenditore ha continuato a parlare del legame intenso con la figlia, confessando di aver ricevuto grande sostegno dalla sua famiglia, e di avere allo stesso tempo un rapporto viscerale con la sua piccola: “Quando Luna è nata dopo che mi sono lasciato, mia mamma mi ha detto: “Guarda mi trasferisco io da te”. Io gli ho detto: “No assolutamente, tu hai mia sorella che è un’altra bambina appena nata, devi stare con lei”.

Spinalbese poi si è lasciato andare, facendo un piccolo accenno anche alla relazione con Belen Rodriguez, lasciando intendere che a far naufragare la relazione sia stato proprio lui: “Perché io ho sbagliato”.

Si è trattato solo di un fugace riferimento alla sua ex, visto che è subito tornato sull’argomento Luna Marì: Antonino è convinto che l’esperienza dentro la Casa del GF Vip potrebbe rivelarsi utile per tagliare questo cordone ombelicale che lo lega così intensamente alla figlia.

Il suo desiderio più grande però rimane quello di vivere un rapporto con lei pieno, e la sua paura è che la sua bimba possa perdersi momenti preziosi con il suo papà. “Mio padre se n’è andato quando avevo 16 anni e voglio che mia figlia abbia un ricordo di me, sia adesso che nel prossimo futuro, anche di come muovo le mani, ad esempio. È quello che manca a me di mio padre”.