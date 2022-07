Antonino Spinalbese: le parole per il compleanno di Luna e il commento della fidanzata

Fonte: IPA Antonino Spinalbese e Luna Marì appena nata

È passato un anno dalla nascita di Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Il papà della piccola ha aspettato l’arrivo della mezzanotte per augurarle buon compleanno, dedicandole parole al miele su Instagram. Ma non è stato certo l’unico a lasciare un messaggio alla bimba: gli osservatori più attenti avranno di certo notato l’intervento della nuova fiamma di Spinalbese, Giulia Tordini, ormai presenza importante nella vita dell’imprenditore.

Antonino Spinalbese, la dedica di compleanno alla figlia (e il commento della fidanzata)

Parole dolcissime quelle dedicate da Antonino Spinalbese alla sua piccola Luna Marì, la sua prima figlia, frutto dell’intensa – quanto tormentata – relazione con Belen Rodriguez. L’imprenditore ha atteso lo scoccare della mezzanotte del 12 luglio per augurare alla sua bimba buon compleanno, con un post su Instagram che mostra tutto l’amore di un padre per la figlia. A corredo di un primo piano di Luna Marì (che mostra tutta la bellezza dei suoi splendidi occhi azzurri), Spinalbese ha scritto “Sei tu… lei”.

Poche e semplici parole per ricordare, come ha ribadito più di una volta nell’ultimo periodo, che è proprio Luna Marì la donna della sua vita. “Io ho una sposa, che è mia figlia, tutte le altre saranno amanti”, aveva affermato non troppo tempo fa. Eppure, tra i commenti di amici e fan, a troneggiare è il messaggio di una persona speciale per Antonino, Giulia Tordini. La designer di gioielli nelle scorse settimane è stata paparazzata in diverse occasioni in compagnia dell’imprenditore, e pare proprio che la loro relazione stia procedendo a gonfie vele. Le foto del resto parlavano chiaro: baci, coccole e carezze, tutti segni inequivocabili di un certo feeling.

A dare conferma della relazione anche il commento su Instagram della Tordini, che ha lasciato sotto il post di auguri alla piccola un cuore rosa. Il commento non è certo sfuggito ai più attenti, che hanno l’hanno considerato come un vero e proprio messaggio in codice: la loro storia non è certo qualcosa di passeggero, ma un rapporto destinato a durare.

Spinalbese, gli auguri a Luna Marì e il silenzio di Belen

Se il post di Antonino Spinalbese (e soprattutto il commento della Tordini) hanno suscitato un grande interesse tra gli appassionati di gossip, ad attirare ancora di più l’attenzione è stato il silenzio della Rodriguez. La showgirl argentina in questo periodo è stata lontana dai social, a causa di alcuni malesseri causati dal Covid.

Nulla di grave, ma la situazione ha portato Belen a prendersi una pausa da Instagram. Nel frattempo ha deciso di dedicare un post alla piccola e ignorare totalmente quello del padre di sua figlia: del resto i rapporti non sono certo idilliaci tra i due, e Spinalbese stesso ha raccontato di recente che il dialogo con la Rodriguez si limiterebbe solamente all’organizzazione per vedere Luna.

Tra l’altro le voci della probabile partecipazione dell’imprenditore alla prossima edizione del GF Vip avrebbero fatto storcere il naso alla showgirl: il suo timore è che il reality show possa diventare lo scenario perfetto per vedere invasa la sua privacy.