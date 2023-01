Belen e Stefano De Martino, insistenti voci di crisi: l’indizio diventa inequivocabile

Fonte: Getty Images Michelle Hunziker e Belen alla MFW 2022: l’eleganza senza tempo del tailleur

Si sono riavvicinati dopo un lungo periodo di lontananza e sembravano del tutto intenzionati a trascorrere il resto della loro vita insieme. Belen e Stefano De Martino hanno infatti deciso di dare una seconda possibilità al loro matrimonio, per la terza volta, ma pare che sia già arrivato il momento per una nuova crisi. A farlo presupporre, è stato un preciso comportamento di lei durante la terza puntata di C’è posta per te, alla quale ha partecipato suo marito nelle vesti di ospite. Vediamo insieme cos’è accaduto.

Belen e Stefano De Martino, è già aria di crisi

Da quando sono tornati insieme, hanno deciso di tenere lontana la loro vita privata dal clamore del gossip e dei social. Certo, si sono mostrati in coppia ma con una frequenza decisamente sporadica. Non sono però mai mancati gli interventi di Belen su Instagram, tutti a sostegno di suo marito e del suo talento artistico che negli ultimi anni è letteralmente esploso.

Lo ha fatto spesso in occasione della messa in onda di Stasera tutto è possibile, programma comico che Stefano De Martino conduce su Rai2, ma non si è ripetuta in occasione della recente ospitata a C’è posta per te. Nessun accenno, né una foto tantomeno una breve clip. Il silenzio di Belen Rodriguez si è aggiunto a quello per il presunto viaggio in Argentina che avrebbero dovuto fare e per il quale non sono partiti.

Lei veniva comunque da un periodo molto complicato, nel quale ha dovuto superare una forma particolarmente aggressiva di influenza che ha colpito anche la sua bambina, Luna Marì. Ciononostante, aveva comunque voluto essere presente all’ultima puntata de Le Iene del 2022, nella quale aveva festeggiato per l’ingresso della Nazionale di Calcio Argentina in finale.

Belen e Stefano De Martino, un amore lungo 10 anni

Il primo vero incontro all’interno della Scuola di Amici di Maria De Filippi, quando lui era un professionista e lei partecipava come ospite, poi l’amore. Per Belen ha interrotto la sua lunga relazione con Emma Marrone, che purtroppo scoprì proprio da Maria De Filippi del suo tradimento, e da quel momento è stato un tira e molla continuo.

Prima la nascita di Santiago, che oggi stanno crescendo in armonia, il matrimonio e la separazione non troppo tempo dopo. Hanno provato a rifarsi una vita ma l’amore che provavano l’uno per l’altra era troppo forte per non darsi una seconda possibilità. Durante la pandemia, sono tornati insieme, per poi dividersi ancora.

La nascita di Luna Marì, avuta dall’ex hairstylist Antonino Spinalbese, sembrava aver messo definitivamente la parola fine al loro matrimonio. Eppure no, ci hanno provato ancora e sono tornati insieme per la terza volta. È arrivata anche la villa di Posillipo, dove sono soliti riunire la famiglia, e proprio nei giorni dedicati alle feste natalizie si sono mostrati inseparabili.

Il silenzio di Belen potrebbe quindi essere segnale di un’ennesima rottura? Difficile da dirsi, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni di lei che si è detta stanca dei paparazzi e dei continui scatti al parco, quando invece vorrebbe trascorrere qualche ora di serenità in compagnia dei suoi figli. Potrebbe quindi essere una strategia per preservare il loro amore, fragile come cristallo ma ancora in grado di far sognare davvero tutti.