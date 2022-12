Belen Rodriguez: “Non mi piace dare brutte notizie”. Perché è sparita da Instagram

Fonte: Getty Images Michelle Hunziker e Belen alla MFW 2022: l’eleganza senza tempo del tailleur

Una lunga assenza dai social che aveva destato la preoccupazione dei tanti fan che la seguono fin dai suoi esordi. Belen Rodriguez ha voluto perciò spiegare i motivi di questa scelta, che sono chiaramente legati alla recente influenza che ha colpito lei e la sua bambina, Luna Marì. La showgirl argentina ha spiegato di essersi voluta riposare e di aver tardato ad assumere i farmaci necessari per curare l’infezione.

Belen, perché è sparita da Instagram

Sapevamo che la variante australiana l’aveva duramente colpita, ma la sua presenza a Le Iene aveva fatto ben sperare. Nei giorni successivi, però, il suo silenzio aveva destato nuove apprensioni nei suoi follower, che l’hanno ritrovata durante i festeggiamenti per la Nazionale Argentina di Lionel Messi, Campione del Mondo in Qatar.

A distanza di poche ore dalla gioia per la Coppa del Mondo, Belen Rodriguez ha voluto spiegare perché si sia allontanata dai social per qualche giorno: “Circa 3 settimane fa, avevo già preso l’antibiotico perché son dovuta andare dal dentista e pensavo che la tosse mi passasse in fretta. Finché non ho preso l’antibiotico qualche giorno fa non sono riuscita ad alzarmi dal divano. Ecco perché la mia assenza su Instagram. Adesso sto un pochino meglio. La vittoria dell’Argentina mi ha tirato su il morale”.

Con lei si è ammalata anche la sua bambina, Luna Marì, che non ha mai perso il suo dolcissimo sorriso, neanche nei momenti più complicati di questa pesante influenza. Il suo primogenito Santiago, invece, sembra che non si sia contagiato nonostante la stretta vicinanza alla mamma e alla sua sorellina, con la quale condivide ogni momento della giornata.

La gioia di Belen per l’Argentina

In pausa dal lavoro dopo l’ultima puntata del 2022 de Le Iene, Belen si è goduta la vittoria della Nazionale Argentina con tutta la sua famiglia. Immancabile la presenza della mamma Veronica Cozzani e del padre Gustavo Rodriguez, con i quali ha condiviso la felicità per questo traguardo che in tanti aspettavano da tempo, e che è arrivato al termine di una partita incredibile contro la Francia.

La showgirl ha inoltre in programma di partire proprio per la sua terra nel corso delle feste natalizie. Stavolta, sarà inoltre in dolce compagnia, poiché con lei parte anche suo marito Stefano De Martino. Una scelta che avevano già fatto e annunciato da tempo e che, a giorni, troverà il giusto compimento.

Dopo il riavvicinamento di inizio 2022, la coppia appare più affiatata che mai. Nonostante abbiano cercato di tenere segreto il loro ritorno di fiamma, non hanno potuto niente contro i fotografi che li hanno seguiti in ogni loro passo. Di fatto, la ricostruzione del loro matrimonio non è mai stata resa ufficiale. Entrambi, hanno partecipato a diverse trasmissioni televisive in cui hanno parlato dell’uno e dell’altra. Lui si è perfino sbilanciato sulla possibilità di avere un secondo figlio, che non esclude, benché sia completamente concentrato su suo figlio Santiago e sul futuro con sua moglie. È inoltre tornato in tv con Bar Stella, dopo il grande successo di Stasera tutto è possibile.