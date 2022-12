Argentina Campione del Mondo, Belen esulta: le sue parole per una persona speciale

Fonte: Getty Images Michelle Hunziker e Belen alla MFW 2022: l’eleganza senza tempo del tailleur

È stata combattuta, sofferta e meritata. La vittoria dell’Argentina ai Mondiali di Calcio in Qatar ha emozionato tutti e soprattutto Belen Rodriguez, che nella terra di Lionel Messi ci è nata. Il commento della showgirl, ormai in Italia da molti anni era attesissimo e non poteva che rivolgersi a lui, a quel fenomeno che ha trasformato il calcio in un credo: Diego Armando Maradona.

Argentina Campione, le parole di Belen per Diego Armando Maradona

Un match lunghissimo che si è concluso ai rigori, pericolosissimi per due squadre allo stremo delle forze. Francia e Argentina hanno dato davvero tutto, portando in campo una finale di quelle che raramente si vedono al termine di un campionato del mondo. Siamo andati molto oltre la tecnica: entrambe le squadre avevano voglia di strappare questo titolo. La Francia per bissare il successo travolgente riscosso in Russia, l’Argentina per riprendersi quello che le è mancato per troppo tempo e che Lionel Messi meritava per chiudere una carriera incredibile, dalla quale mancava proprio questo trionfo.

Belen Rodriguez, argentina di nascita e italiana d’adozione, non poteva che schierarsi a favore dei suoi e omaggiare chi ha fatto grande la Selección. Il suo ricordo è corso a Diego Armando Maradona, un mito venerato anche in Italia e che – ovunque si trovi ora – avrà certamente esultato per la sua Nazionale: “Okay, adesso respiro. Grazie a tutta la squadra, grazie Messi, grazie Diego! Avresti dovuto vederla anche tu questa partita, ma credo l’abbia vista lo stesso! Dall’alto, sempre dall’alto! Vamos Carajo! Vamos Argentina!”.

La showgirl aveva sventolato la bandiera della sua Nazionale anche a Le Iene, nel corso dell’ultima puntata che aveva rischiato di non condurre a causa di una brutta influenza che l’aveva colpita. Aveva persino seguito una parte della partita, la semifinale, nel dietro le quinte dello studio. Una gioia grande per lei, che così ha sentito di nuovo vicina quella terra che ha lasciato da ragazza per inseguire i suoi sogni e per salvare la sua famiglia, oggi accanto a lei in ogni momento.

Belen Rodriguez riunisce la famiglia per l’Argentina

Non è mancato proprio nessuno. Quando si tratta di riunirsi e festeggiare, la famiglia Rodriguez si mostra sempre compatta. E, in quest’occasione, non sarebbe potuto essere diversamente. A tifare Argentina ci sono stati i genitori di Belen, Gustavo e Veronica Cozzani, con Jeremias e la sua fidanzata Deborah Togni.

Immancabile Cecilia, col futuro sposo Ignazio Moser, e Stefano De Martino, tornato al fianco di Belen e felice per una Nazionale che ha molto dell’Italia, comprese le origini del suo Capitano Lionel Messi. Una gioia senza fine per loro, che non poteva però prescindere dal ricordo di Maradona, che Belen ha voluto semplicemente chiamare Diego.

L’Albiceleste è stata un po’ Italia in questo Mondiale in Qatar caratterizzato dalle morti sospette, dalle polemiche e da tanti sogni. Quello del Marocco a un passo dalla gloria, quello della Croazia affamata di trionfo e quello di Leo Messi, che ancora una volta ci insegna che sì, il destino di tutti noi è già stato scritto. E per lui, è quello di essere una leggenda.