“Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi”: il gesto definitivo

Dopo l’ospitata di Stefano De Martino a C’è Posta per Te, si sono rincorse alcune voci, non molto positive: possibile crisi tra il conduttore e Belen Rodriguez? Il loro ritorno di fiamma ha fatto sognare i tanti fan della coppia che non hanno mai smesso di credere in loro. In particolare ha fatto discutere una scelta: nessun elogio a De Martino su Instagram. Ma a smentire il tutto ci ha pensato prima Veronica Cozzani e dopo la conduttrice de Le Iene (in modo sottile).

Belen Rodriguez, la presunta crisi con De Martino: il gesto di Stefano

Si sa, a volte basta molto poco – o forse addirittura il “nulla” stesso – per parlare di crisi, soprattutto quando ci riferiamo ai personaggi dello spettacolo. Ma pare che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino tutto stia andando per il meglio. Per mettere a tacere le voci e le indiscrezioni, la conduttrice de Le Iene (che nella puntata del 24 gennaio ha condotto da sola) ha condiviso una foto su Instagram, che i fan hanno analizzato con estrema attenzione.

In particolare una dedica ha smentito totalmente la crisi: “Spacca tutto gordi, te amo“. Naturalmente, solo Stefano avrebbe potuto fare una dedica tanto profonda. Tra l’altro, per confermare la dedica, in molti hanno addirittura confrontato la grafia della lettera con la grafia di De Martino negli autografi. Il mittente della lettera è dunque il compagno della conduttrice, anche perché gordi è un soprannome in uso in Argentina, la terra di Belen.

La testimonianza di Veronica Cozzani

Non è stata solo Belen Rodriguez a mettere un punto alle voci di crisi, perché ci ha già pensato anche sua mamma, Veronica Cozzani, sempre su Instagram. Nella storia condivisa dalla madre della conduttrice avevamo intravisto Luna Marì e Stefano De Martino insieme: una classica giornata in famiglia, senza l’ombra di crisi. Una prova, dunque, a sostegno del grande amore tra Belen e Stefano: il loro rapporto sta procedendo per il meglio.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: l’amore è più forte che mai

Il loro amore è senza tempo: si conoscono del resto da più di 10 anni, e si sono incontrati per la prima volta nella Scuola di Amici di Maria De Filippi. All’epoca De Martino era impegnato con Emma Marrone, con cui oggi ha un buon rapporto. Ma tra la Rodriguez e De Martino è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La nascita di Santiago, le nozze in grande, il tira e molla: si sono lasciati più volte, e ripresi altrettante, fino al ritorno di fiamma nel gennaio del 2022.

Naturalmente oggi la Rodriguez ha anche un’altra figlia oltre a Santiago, ovvero Luna Marì: De Martino ha ammesso di avere un bellissimo rapporto con lei e di sentirsi come uno “zio”, senza nulla togliere al padre, Antonino Spinalbese, al momento concorrente al GF Vip 7. C’è anche da dire che, di recente, la Rodriguez ha protetto la sua vita privata, stanca di essere continuamente seguita dai paparazzi. Magari, un po’ di privacy è fondamentale, soprattutto perché proprio la costante ossessione dei media e dei fan nei loro confronti è stata la causa principale della rottura avvenuta tanti anni addietro.