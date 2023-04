Belen Rodriguez e la sua “profonda crisi personale”: cosa sta succedendo

Fonte: IPA Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

Belen Rodriguez starebbe attraversando un periodo buio, una profonda crisi personale che avrebbe difficoltà a superare. È quello che sostiene Diva e Donna che, con un lungo articolo pubblicato dedicato alla showgirl argentina e al marito Stefano De Martino, ha parlato di un “forte disagio” che starebbe condizionando la sua vita.

Belen Rodriguez e il suo “male oscuro”

Sembra proprio che per Belen Rodriguez non sia un momento facile: la showgirl argentina, che proprio nei giorni scorsi ha scoperto di essere positiva al Covid, starebbe attraversando “una profonda crisi personale“, che starebbe intaccando sia la sua vita privata che quella professionale.

A svelarlo il settimanale Diva e Donna, che nel suo ultimo numero ha dedicato un lungo articolo alla conduttrice e al marito Stefano De Martino. Belen continua a infiammare le pagine di cronaca rosa, questa volta per un presunto “male oscuro” che starebbe condizionando la sua esistenza.

“La showgirl argentina da qualche tempo nasconderebbe in realtà un forte disagio…”, si legge sul periodico di gossip edito da Cairo Editore. La presentatrice starebbe vivendo l’avanzare dell’età non proprio nei migliori dei modi: “Starebbe iniziando a fare i conti con i segni del tempo… Sentirebbe di non essere più quella di una volta…”.

Secondo la versione di Diva e Donna, la conduttrice starebbe affrontando una sorta di crisi per l’età che avanza. “Se solo qualche anno fa spopolava in trasmissione tv e riviste, nell’ultimo periodo invece stanno emergendo nuove promettenti starlette più giovani di lei”, sostenendo quindi che Belen potrebbe cominciare a soffrire per la concorrenza spietata sul piccolo schermo.

Stefano De Martino e la carriera in ascesa

La crisi personale di Belen sarebbe poi legata a doppio filo con un’altra questione, che andrebbe ad alimentare il suo malessere: pare che la showgirl cominci a tormentarsi anche per la carriera in ascesa del marito, che sta ottenendo sempre più successi e che con il tempo sta diventando uno dei volti di punta di Rai 2, conquistandosi piano piano il suo spazio in tv.

“La situazione di disagio vissuta da Belen, però, potrebbe riguardare, seppur indirettamente, anche il marito con cui i ruoli sembrano essersi invertiti… La star in casa adesso è lui“, si legge sempre sulle pagine del giornale.

Dal prossimo 18 aprile infatti Stefano De Martino tornerà con la nuova edizione di Bar Stella e sarà costretto a vivere a Napoli per qualche tempo, lontano dalla famiglia. Certo è che, solo qualche tempo fa, la conduttrice si era lasciata andare a qualche confessione sul marito nel salotto di Verissimo, rivelando che tra i motivi del loro allontanamento in passato ci fosse la mancanza di parità tra i due.

“Quando una donna è così forte e potente e ha sempre successo è complesso per un uomo accettarti, sostenerti e proteggerti”, aveva raccontato a Silvia Toffanin. E in quell’occasione aveva anche dichiarato che era riuscito a tornare nella sua vita col “cavallo giusto”, lasciando intendere che era stata proprio la nuova carriera di De Martino, fatta di nuove consapevolezze e soddisfazioni, a permettere alla coppia di riavvicinarsi. Cosa ci sarà di vero?