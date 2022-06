Stefano De Martino torna in tv con un nuovo show (e sfida la Gregoraci)

Fonte: Ansa Stefano De Martino

Stefano De Martino è pronto a tornare con un nuovo show, che lo vedrà al fianco di uno dei volti più amati di radio e tv. Stiamo parlando di una delle novità del palinsesto estivo di Rai 2, Tim Summer Hits 2022, che farà tornare la musica live nelle piazze d’Italia, con gli artisti di maggior successo del momento.

Insieme a De Martino alla conduzione della trasmissione estiva ci sarà Andrea Delogu, un duo che sfiderà a colpi di tormentoni i diretti concorrenti Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, al timone di Battiti Live.

Tim Summer Hits 2022, il nuovo show di Rai 2

Nel palinsesto estivo di Rai 2 sta per arrivare un nuovo programma, che porterà una ventata di freschezza e leggerezza nelle case degli italiani. Si tratta di Tim Summer Hits 2022, che andrà in onda su Rai 2 in prima serata ogni giovedì sera a partire dal prossimo 30 giugno.

Fatta eccezione per giovedì 21 luglio, quando il programma non andrà in onda, lo show sarà in programma per sei appuntamenti inediti fino a giovedì 11 agosto, con una puntata speciale – il “meglio di” – che dovrebbe essere trasmessa la settimana successiva.

Le puntate saranno poi proposte in differita il venerdì sera, sempre dalle 21.00, da Radio Italia TV e in replica il sabato mattina, sullo stesso canale, dalle 9.00. Tutte le serate possono essere seguire in streaming e sono poi recuperabili sulla piattaforma di RaiPlay.

Stefano De Martino e Andrea Delogu alla conduzione di Tim Summer Hits 2022

A condurre il programma saranno Stefano De Martino e Andrea Delogu, coppia già affiatata sul lavoro e nella vita. I due infatti sono legati da una bellissima amicizia (nonostante si sia parlato spesso di un flirt), e hanno condiviso nel 2019 un’esperienza radiofonica, commentando su Rai Radio 2 le puntate di The Voice of Italy.

Tim Summer Hits porterà la grande musica nelle grandi piazze italiane: tra gli artisti che si esibiranno ci saranno Mika, Biagio Antonacci, Mahmood, Blanco, Alessandra Amoroso, Achille Lauro, Sangiovanni, Tommaso Paradiso, Elisa, Fabrizio Moro, Marracash, Marco Mengoni, Ghali, Boomdabash, Takagi e Ketra, pronti a salire sul palco con i loro grandi successi.

Sono tre le location coinvolte per le sei serate di concerti, due per ogni luogo scelto per questa prima edizione dello show. Si partirà da Roma in Piazza del Popolo (dove si registrerà il 23, 24 e 25 giugno), per poi proseguire a Trieste, più precisamente a Portopiccolo (registrazioni il 28 e 29 giugno), e infine concludere sulla riviera romagnola, andando a Rimini (registrazioni l’1 e 2 luglio), in Piazza Federico Fellini.

Stefano De Martino, la sfida contro Elisabetta Gregoraci

La coppia composta da Stefano De Martino e Andrea Delogu si scontrerà “virtualmente” con un altro duo, quello ormai rodatissimo formato da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. I due infatti condurranno questa estate, per la sesta volta consecutiva, Battiti Live (programma molto simile a Tim Summer Hits ma già in onda da qualche anno).

Anche nel caso dello show in onda su Italia 1 gli artisti del momento si esibiranno sui palchi più belli d’Italia, e saranno cinque le tappe dei concerti dal vivo: il 18 e 19 giugno a Bari, il 2 e 3 luglio nel Salento e il 10 luglio nella provincia Barletta-Andria-Trani per il gran finale.