Battiti Live, Annalisa colpisce ancora: in mini-dress e tacchi è divina

Sanremo 2021, Annalisa prima in classifica. Ma a vincere è la sua scollatura

Battiti Live è tornato in onda su Italia 1 con un nuovo appuntamento all’insegna della grande musica italiana. Impeccabile, come sempre, la padrona di casa Elisabetta Gregoraci, capace di trascinare il pubblico in un vortice di emozioni e grinta grazie al suo carisma e alla sua innata bellezza mediterranea.

Affiancata dal co-conduttore della kermesse di Radio Norba, Alan Palmieri, per la quarta puntata del 3 agosto la splendida Eligreg ha sfoggiato un look da dieci e lode. Neanche a dirlo, uno di quegli outfit che soltanto una donna dal fisico perfetto come il suo può permettersi: un abitino stretch total white, traforato nei punti giusti con un sensuale effetto vedo-non-vedo. A completare il tutto l’effetto geometrico e una scollatura all’americana con “oblò” a goccia, perfetti per mettere in risalto la silhouette della conduttrice calabrese.

Vederla sfoggiare i suoi look all’ultima moda nella splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto è sempre una grande emozione. Dalla prima puntata di Battiti Live Elisabetta ha sedotto il pubblico con fogge e colori che dettano tendenza: dapprima l’abito fucsia dalla scollatura “hot”, poi il mini-dress dalla fantasia geometrica realizzata in paillettes brillanti, coordinato a degli shorts cortissimi e, infine, il micro-abito in pelle che più rock non si può.

Ce ne vuole a spostare l’attenzione dalla bellezza di Elisabetta Gregoraci, eppure la cantante Annalisa è riuscita (di nuovo) in questa mission impossible: in questa quarta, travolgente puntata è stata a dir poco divina nell’esibizione on the road a Grottaglie, sfoggiando un outfit scintillante e sensuale sulle note dell’emozionante successo sanremese Dieci.

Annalisa ha indossato un abito prezioso e cortissimo, che lasciava scoperte le lunghe e toniche gambe. Total black e arricchito da piccole paillettes dall’effetto luminescente, il mini-dress era impreziosito da maniche trasparenti in tessuto traforato ton sur ton, con scollo profondo sul décolleté e spalline accentuate. Decisamente glamour.

A completare il tutto la fibbia esagonale di brillanti sapientemente applicata sul collo alto dell’abito, en pendant con gli accessori scelti dalla cantante per l’occasione: un paio di orecchini pendenti a motivo geometrico, anch’essi di brillanti, e con bracciale e anelli abbinati. A colpire sono state anche le fantastiche décolleté sfoggiate da Annalisa, con altissimi tacchi scultura e in vernice lucida, impreziosite da piccoli brillantini.

Annalisa non sbaglia un colpo. La sua chioma rossa e i suoi look sono ormai iconici e dal Festival di Sanremo 2021 non possiamo fare a meno di attendere ogni sua nuova apparizione per ammirarla in tutto il suo splendore.