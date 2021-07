Battiti Live, Annalisa in tuchese è magnifica: sensuale e moderna

editato in: da

Sanremo 2021, Annalisa prima in classifica. Ma a vincere è la sua scollatura

Seconda puntata di Battiti Live: la kermesse musicale ancora una volta ha conquistato il pubblico dell’Arena di Otranto e gli spettatori da casa con i grandi artisti protagonisti. Anche quest’anno lo show, che è diventato un appuntamento fisso della bella stagione, è condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, coppia ormai consolidata al timone del programma.

La showgirl calabrese anche in questa occasione ha sfoggiato un look audace e scintillante: dopo aver sfoggiato un abito fucsia dalla scollatura importante, per la seconda puntata dello show ha scelto un mini dress con una fantasia geometrica realizzata in paillettes brillanti, coordinato a degli shorts neri cortissimi appena visibili sotto l’abito. Elisabetta ha poi lasciato i capelli sciolti con onde morbide, e per dare slancio ulteriore alla sua silhouette longilinea ha indossato dei sandali neri alti e con il tacco sottile.

A darle filo da torcere però è stata Annalisa, che ha lasciato senza fiato il pubblico. La bellissima cantante ligure si è scatenata sul palco di Radio Norba Conetto Battiti Live insieme a Federico Rossi e la loro Movimento Lento, uno dei tormentoni dell’estate. La cantante ha sfoggiato un outfit pazzesco: un mini abito turchese cortissimo monospalla. Il vestito, che valorizza appieno il fisico alto e slanciato di Annalisa, presentava anche un lungo drappeggio sul lato sinistro, arricchito da una spilla argentata.

In pendant con i dettagli luccicanti dell’abito, la cantante ha optato per dei sandali a fascette argento con tacchi vertiginosi. A completare il look della cantante degli orecchini pendenti con dei tocchi turchesi, che riprendevano il colore dell’abito.

Sensuale e bellissima, Annalisa si è esibita con altri due successi del suo repertorio, Tsunami e Dieci, il brano che ha portato sul palco dell’Ariston. Anche al Festival di Sanremo la cantante aveva indossato un mini abito provocante e dalla scollatura audace. Per lei era la quinta partecipazione alla kermesse e a Tv Sorrisi e Canzoni la giovane artista aveva espresso tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura: “È un po’ la mia dichiarazione d’amore alla musica, questo amore lo condivido con il pubblico da dieci anni, non vedo l’ora di vivere questa festa con tutti quelli che avranno voglia”.