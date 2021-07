Elisabetta Gregoraci, mini dress a Battiti Live e bikini scolpito su Instagram

editato in: da

Elisabetta Gregoraci, bikini e look dell’estate su Instagram

Elisabetta Gregoraci è la vera protagonista di quest’estate, in tv con Battiti Live dove regala look mozzafiato come il micro abito scintillante (o una lunga maglia avvolgente) e in spiaggia con bikini scolpiti e top crop d’acciaio, come rivelano le foto condivise su Instagram.

Dopo l’esordio con l’abito fucsia dalla scollatura proibitiva, Elisabetta Gregoraci torna in tv con la seconda puntata di Battiti Live, martedì 20 luglio in prima serata su Italia 1. La presentatrice ha scelto per l’occasione un mini vestito, poco più di una lunga maglia aderente che mette in risalto la sua silhouette filiforme e tonica, dalla fantasia geometrica realizzata in paillettes brillanti, coordinato a degli shorts cortissimi, neri, appena visibili. E per dare slancio alla figura, osa con dei sandali neri, dal tacco sottile e vertiginoso. Semplicemente splendida.

Bikini nero Puoi acquistare online un bikini simile a quello di Elisabetta Gregoraci

A scatenarsi sul palco di Radio Norba Conetto Battiti Live con Elisabetta Gregoraci, moltissimi nomi di spicco nel panorama musicale. Nella seconda puntata si esibiscono: J-Ax e Jake La Furia; Alessandra Amoroso; Aka7even; Fred De Palma; i Sottotono; Gigi D’Alessio; Ermal Meta; Gaia; Tancredi; La Rappresentante di Lista; Gio Evan; Boro Boro con Cara; Jasmine; Dotan; Shade; i Boomdabash e Baby K; Irama; Francesca Michielin; Annalisa e Federico Rossi; Fedez e Orietta Berti.

Lo show anche quest’anno mantiene il suo lato itinerante. E così protagonisti delle esibizioni On the road sono Malika Ayane, da Martina Franca; i Pinguini Tattici Nucleari da Gravina in Puglia e Shiva da Vieste.

Intanto dopo Cannes, la Gregoraci su Instagram condivide foto delle sue vacanze al mare. Eli è arrivata al Twiga dove sfoggia il più bel crop top di stagione. Anche sua sorella Marzia le fa i complimenti: “Bella sister”. Mentre i follower ammirano la sua sfolgorante forma fisica a 41 anni: “Ma sei pazzesca…una ventenne😍”. E ancora: “La bellezzaaaaa❤️”, “Bella come il sole”.

D’altro canto, il suo bikini è perfetto. Elisabetta Gregoraci indossa il classico due pezzi nero a fascia e svela i suoi addominali d’acciaio (oltre a un’abbronzatura perfetta). Difficile eguagliarla, come qualcuno commenta su Instagram: “Da paura questa aiutoooo 🔥🔥🔥🔥🔥🔥sei fantastica”. E non manca chi la prende con ironia: “Tu mangi tiramisù e io ingrasso 🙄😍😘”.