Battiti Live, la Gregoraci domina la scena e la Amoroso è una principessa

Elisabetta Gregoraci: Briatore, fidanzati, il figlio e la carriera

Si rinnova l’appuntamento con Radionorba Battiti Live, anche quest’anno condotto in maniera impeccabile da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. La showgirl calabrese sta facendo sfoggio dei suoi look più audaci, che la incoronano regina assoluta della serata.

L’abito lascia poco spazio all’immaginazione, soprattutto attraverso la scollatura audace che ha conquistato il pubblico dell’Arena di Otranto e il pubblico da casa. Il colore fucsia, non facile da indossare, si sposa alla perfezione alla sua pelle naturalmente ambrata e leggermente abbronzata.

I grandi occhi neri, profondi, sono truccati in maniera che il suo sguardo sia valorizzato al massimo, anche per mitigare l’effetto dello chignon alto che solo lei può permettersi di portare con eleganza e innata raffinatezza.

Il taglio corto sul davanti, unito allo strascico, mette in evidenza le lunghe gambe toniche forgiate alla perfezione da anni e anni di sport, che ha sempre dichiarato di amare in maniera viscerale.

Eppure, di fronte a quest’esagerazione di bellezza, c’è stato qualcuno che ha provato a insidiare la padrona di casa con un look da principessa che ha sfoggiato sul palco di Lecce. Stiamo parlando di Alessandra Amoroso, ospite alla prima serata di Battiti Live con Sorriso Grande.

L’artista di Galatina ha scelto un abito principesco con morbide balze avorio che ha portato con grande eleganza. Sempre impeccabile sul palco in fatto di outfit, l’artista punta ancora sul caschetto corto in color miele. Alessandra Amoroso viene dal successo dei due singoli che ha rilasciato dopo il duetto con Emma in Pezzo di Cuore.

Nonostante le colleghe insidiose, per Elisabetta Gregoraci rimane un periodo di grande soddisfazione. Reduce dal successo del Grande Fratello Vip, la showgirl è in continua ascesa anche sotto il profilo personale. La chiacchierata amicizia con Stefano Coletti è stata relegata a semplice legame fraterno, anche se era sembrato che tra i due ci fosse qualcosa di più profondo.

Radionorba punta sulla sua professionalità ormai da anni, poiché è diventata una garanzia per la rete. Queste la sue parole prima della puntata di debutto su Italia1: “Ho sempre amato il mio lavoro e, fin da quando ero piccola me ne andavo in giro per casa con una spazzola come se fosse un microfono e mi divertivo a presentare. Questo sogno poi è diventato realtà… e il mio sogno continua con la musica che ho sempre amato! È il mio quinto anno al timone di Battiti Live ed è un’emozione unica. Ogni anno è sempre bello ed emozionante ma questa edizione è ancora più speciale con tutti voi accanto a me con Il vostro calore e supporto”.