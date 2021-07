Battiti Live, gli ospiti di Elisabetta Gregoraci e la scaletta della prima puntata

editato in: da

Elisabetta Gregoraci torna in tv con Battiti Live e tanti ospiti pronti a salire sul palco per la prima puntata. La scaletta dello show promette emozioni e tanta musica. Il programma parte martedì 13 luglio per un totale di 5 puntate fra nomi importanti e canzoni che ci terranno compagnia nei prossimi mesi.

Presentato da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, Battiti Live 2021 quest’anno va in scena in una location unica: l’arena del Castello Aragonese di Otranto. A questo palco si aggiungono altre 15 tappe in giro per la Puglia, da Lecce a Polignano a Mare, condotte da Mariasole Pollio, pronta a presentare altri artisti. Nella prima puntata di Battiti Live si esibiranno a Otranto, Fedez e Orietta Berti, reduci dal successo di Mille con Achille Lauro, Takagi e Ketra con Giusy Ferreri e Francesca Michielin. Ci saranno anche Nek, Capo Plaza, Coma Cose, Mara Sattei, Irama, Annalisa e Federico Rossi. Presenti inoltre molti nomi di Amici 2021. Non solo Deddy e Sangiovanni, cantanti dello show, ma anche Tommaso Stanzani, ballerino che fa parte del corpo di ballo dello show. Nella lista figurano poi Shade, Gazzelle, Dotan, Boomdabash con Baby K, Master KG, Andrea Damante e Arianna.

Infine Noemi si esibirà nel Minareto di Selva a Fasano, Colapesce e Dimartino saranno a Polignano a Mare, mentre Alessandra Amoroso a Lecce. Per Elisabetta Gregoraci, tornata alla guida di Battiti Live e ormai volto del programma, si tratta di un momento magico. La showgirl calabrese, reduce dal successo del GF Vip, ha conquistato Cannes con la sua bellezza, lasciando senza fiato con un look glamour e ricevendo un premio ai World Influencers and Bloggers Awards.

Se la carriera procede a gonfie vele, anche nella vita privata Elisabetta sembra aver trovato la serenità. La conduttrice è single – nonostante le voci di un legame con Stefano Coletti – e concentrata esclusivamente sul figlio Nathan Falco. I rapporti con l’ex marito Flavio Briatore, dopo le tensioni durante il GF Vip, sono tornati ottimi e i due sono spesso insieme. “Siamo una coppia anomala. È come se non ci fossimo mai lasciati. Ci vogliamo molto bene”, ha confessato di recente a Mara Venier e in tanti sognano ancora un ritorno di fiamma fra i due che, almeno per ora, sembra escluso.