Elisabetta Gregoraci, abito a rete a Battiti Live e al gala lascia senza fiato

Elisabetta Gregoraci, bikini e look dell’estate su Instagram

Elisabetta Gregoraci di nuovo in tv per il quarto appuntamento con Battiti Live che torna ad andare in onda di martedì in prima serata su Italia 1. Infatti, la terza puntata era stata spostata eccezionalmente di giovedì, un cambiamento che non ha influito comunque sul successo dello show. E anche questa volta la sua presentatrice promette scintille col mini dress a rete.

Dopo il jumpsuit di pelle e l’abito fucsia, Elisabetta Gregoraci incanta nuovamente il pubblico di Battiti Live, scegliendo per la quarta puntata un abitino bianco traforato che punta tutto sul décolleté. Si tratta di un modello minimal con scollo all’americana che gioca sui contrasti geometrici e il vedo e non vedo grazie all’effetto optical dei forellini geometrici. Il tessuto, apparentemente elasticizzato, disegna la silhouette della showgirl, esaltando le sue forme perfette.

Gonna di tulle Puoi acquistare online una gonna in tulle simile a quella di Elisabetta Gregoraci

L’abito sembra cucito appositamente per la Gregoraci che solo lei può permettersi di sfoggiare una scollatura a goccia, decisamente importante, con tale grinta e complicità. Dunque, la bella Eli è uno spettacolo nello spettacolo e al suo fianco può contare su Alan Palmieri.

Per la quarta puntata di Battiti Live, l’unico appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana, sono previsti in scena i nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Sul palco di Radio Norma, nel Castello Aragonese di Otranto, si alternano Alice Merton; Topic; Elettra Lamborghini; i The Kolors; Ernia; Rkomi; Gaudiano; Aiello; Icon 808, Didi e Nicola Siciliano; Giacomo Urtis; i Boomdabash e Baby K; Aka7even; Mr. Rain; Deddy; Federico Rossi; Rocco Hunt e Ana Mena; Clementino e Nina Zilli; Noemi e Carl Brave; Braco e Luna.

Mentre per le esibizioni on the road ci sono Annalisa, da Grottaglie; La Rappresentante di Lista da Giovinazzo e J-Ax con Jake La Furia da Barletta.

Se in tv la Gregoraci sfoggia look favolosi, non è da meno sul suo profilo Instagram dove incanta i suoi follower con bikini mozzafiato. Ma la showgirl è protagonista anche dei principali eventi glamour di stagione. Al Summer Gala di Capri ha indossato un abito stratosferico di tulle, asimmetrico con strascico, del brand luisaviaroma.

E proprio a Capri si è presentata all’evento in compagnia del suo ex, Flavio Briatore, scatenando i rumors di un loro possibile ritorno di fiamma.