“Isola dei Famosi” a rischio: brutti segnali per Ilary da Pier Silvio Berlusconi

Non è soltanto la Rai a cambiare volto. Le modifiche al palinsesto e alle dinamiche interne di alcuni programmi storici riguardano anche Mediaset. L’ultimo esempio in tal senso è dato da L’Isola dei Famosi che, come il Grande Fratello VIP, è nel mirino di Pier Silvio Berlusconi, insieme alla conduttrice Ilary Blasi.

Con Alfonso Signorini c’è già stato un confronto a stagione in corso, che ha portato a correggere un po’ il tiro ma soprattutto ha generato un piano d’azione differente per la prossima annata. Non sembra questo il caso per il reality in Honduras, nel senso che non ci sarebbe ancora stato un caso eclatante esploso in Mediaset. Tanto la scelta dei naufraghi quanto l’atteggiamento della conduttrice sono però sotto stretta osservazione.

Addio Ilary Blasi: le indiscrezioni

Dall’atteso ritorno dopo il divorzio da Francesco Totti al possibile allontanamento. Sono dure le voci che circolano intorno a Ilary Blasi, che ormai ci avrà fatto il callo. La nuova edizione de L’Isola dei Famosi non è tra le migliori in termini di impatto sul pubblico (per quanto gli ascolti siano in media, ndr), con un cast che non convince, non pienamente almeno, e i tanti addii registrati.

Ciò che a Pier Silvio Berlusconi non piacerebbe, però, è l’atteggiamento di Ilary Blasi alla conduzione. Lo riporta il settimanale Nuovo TV, che sottolinea come la famosa presentatrice sia fin troppo svogliata. Spesso scherza sul fatto d’essere stanca e voler tornare a casa a dormire, mostrando un’assenza d’entusiasmo e coinvolgimento per la trasmissione.

Quest’ultima presenta un costo alquanto esoso in termini di produzione, con la Blasi che riceverebbe un pagamento alquanto cospicuo da 300mila euro a edizione.

Ristrutturazione Mediaset

Come detto, c’è aria di cambiamento in casa Mediaset, dove Pier Silvio Berlusconi starebbe valutando l’ipotesi di mettere in pausa L’Isola dei Famosi. Non si tratterebbe dell’unica modifica al palinsesto, ma di certo una di quelle destinate a far discutere maggiormente, considerando il peso di Ilary Blasi in azienda.

Al suo posto spazio a La Talpa, che ha visto coinvolto il nome di Maria De Filippi. Lei ha però fortemente escluso l’ipotesi di una sua conduzione. È stata infatti contattata per tentare di riscrivere un po’ il format e svecchiarlo.

Tornando sull’ex moglie di Francesco Totti, Roberto D’Agostino su Dagospia parla di dubbi sul suo futuro. Ci sarà di certo da discutere ma lei avrebbe dalla sua parte la lunga amicizia con Silvia Toffanin. Le due ex letterine fanno anche parte della stessa agenzia di management, il che allontana l’ipotesi di un licenziamento, anche se non esclude una differente posizione.

Come ormai noto, cambierà anche il format del GF VIP. Confermato Alfonso Signorini, che si è detto in linea con il punto di vista di Berlusconi, ma il casting dovrà essere ben diverso. A tutti dovrà essere reso ben noto il giusto comportamento da tenere, evitando espressioni blasfeme, costanti volgarità e atteggiamenti molesti e violenti. Tolleranza zero e tentativo di attrarre nuovamente il pubblico, mescolando VIP e NIP, ovvero personaggi famosi e persone comuni. La vita vera posta dinanzi a quella privilegiata dello spettacolo, in attesa di capire se ci sarà nuova linfa per questo format o sarà destinato a essere cestinato.