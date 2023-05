Maria De Filippi e l’addio alla conduzione: cosa sta succedendo

Fonte: IPA Maria De Filippi: il futuro della conduttrice

È tempo di grandi rivoluzioni televisive, sia in Rai che a Mediaset. Se da una parte, infatti, la televisione pubblica nazionale sta facendo i conti con un vero e proprio restyling (anche politico) che è stato matrice dell’addio di Fabio Fazio e Lucia Annunziata, anche a Mediaset si vociferano grandi cambiamenti.

In particolare, proprio in queste ore stanno girando diversi rumor secondo i quali il volto di punta di Mediaset, ovvero Maria De Filippi, potrebbe lasciare la conduzione delle sue trasmissioni per avere un altro tipo di ruolo “dietro le quinte” dell’azienda.

Maria De Filippi abbandona la conduzione: quale sarà il suo nuovo ruolo

L’improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo sembra abbia messo a dura prova Maria De Filippi che, nonostante il grave lutto che l’ha colpita, è tornata al lavoro dolo dopo una settimana dal funerale dell’amato marito.

Benché sia stata un esempio di forza e senso del dovere, in realtà pare che la De Filippi abbia accusato moltissimo il colpo dell’inaspettata morte di Costanzo prendendo addirittura in considerazione anche l’idea di lasciare la conduzione dei suoi programmi: trasmissioni come Amici, Uomini e Donne, Tu si que vales e C’è posta per te che hanno fatto la storia del piccolo schermo e sono i più grandi successi di Canale 5.

A detta di Libero Quotidiano, l’addio alla conduzione di Maria non sarà imminente ma potrebbe comunque diventare realtà nel giro di qualche tempo. Sempre secondo il giornale, inoltre, la conduttrice rimarrebbe comunque la regina del piccolo schermo ma da dietro le quinte (e senza metterci la faccia) in quanto non è da escludere che Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato Mediaset, sia pronto ad offrirle un ruolo manageriale.

In sostanza, Maria De Filippi potrebbe fare un salto e da conduttrice diventare produttrice di nuovi programmi Mediaset, ruolo che – dato il successo delle sue trasmissioni in realtà prodotto dalla Fascino PGT S.r.l. di cui è co-proprietaria insieme a RTI – di certo le si addicerebbe.

Ovviamente almeno per ora si tratta solo di eventualità alquanto astratte per Mediaset che, nel frattempo, sembra sia riuscita a trattenere per un altro anno l’altra regina di Canale 5, Barbaba D’Urso, che negli ultimi tempo è stata stra-corteggiata da Netflix, Discovery e anche Milly Carlucci.

La lettera aperta di Ezio Greggio a Maria De Filippi: “Non mollare”

È ormai da un po’ di tempo che indiscrezioni sul presunto desiderio di Maria De Filippi di lasciare il suo lavoro di conduttrice si susseguono, tanto che qualche tempo Ezio Greggio ha scritto su Novella 2000 una sentita lettera aperta alla collega nella speranza di farle cambiare idea.

“Anche se non ci vediamo da tanto tempo, cara Maria” ha scritto Greggio sulle pagine del settimanale a circa un mese dalla morte di Maurizio Costanzo (venuto a mancare lo scorso 24 febbraio) “Ho percepito da lontano questo tuo momento di scoramento. Ho letto qua e là della tua voglia di mollare tutto, di fermarti nel tuo lavoro. Mi auguro sia stato solo un momento di smarrimento”

“Io, a nome di tanti tuoi amici” ha sottolineato lo storico volto di Striscia la Notizia “Ti dico che si deve andare avanti, che devi continuare. Lo devi a una platea sterminata che ti segue, lo devi ai centinaia di talenti che aspettano l’occasione che gli darai sul tuo palcoscenico per emergere e coronare i loro sogni”.