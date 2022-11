“Mi tocca nel profondo”: perché Mara Venier ha pianto con Anthony Delon

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

Anthony Delon ha rilasciato una commovente intervista a Domenica In, dove ha parlato della sua famiglia, del rapporto con i genitori e del senso di abbandono. Il figlio di Alain Delon ha aperto il suo cuore a Mara Venier, spiegando come la madre Nathalie abbia cercato di colmare quel vuoto, recuperando nel corso del tempo il rapporto con lui. Un racconto che ha visibilmente commosso la conduttrice, che si è ritrovata nella sua storia e non ha trattenuto le lacrime.

Anthony Delon racconta le sue ferite a “Domenica In”

Dolce e crudele. La mia famiglia, la mia storia è l’ultimo libro pubblicato da Anthony Delon, figlio di Alain Delon e della moglie Nathalie. In quelle pagine sono racchiusi i principali capitoli della vita del giovane attore, dal senso di abbandono dovuto alle mancanze dei genitori quando era piccolo, sino alla resilienza che gli ha permesso di cicatrizzare le ferite di questa sofferenza. “Nell’amore non dovrebbe esserci dolore, ma spesso c’è” confessa Anthony Delon nello studio di Domenica In, ospite di Mara Venier per un’intensa intervista.

L’attore si sofferma sulla difficoltà di ognuno di noi di affermarsi e trovare il proprio posto nel mondo. Ancor più se si è figli di un personaggio noto o un divo del cinema come Alain Delon: “È difficile in tutte le famiglie trovare il proprio posto. Affinché un bambino cresca bene, deve esserci un ambiente che gli consenta di crescere bene, e al figlio va dato molto amore e molta fiducia. Ed in questo senso il libro è universale: parla a tutti, la solitudine del bambino è la stessa per tutti noi. Poi se sei figlio di un Vip, di una persona nota, è più difficile”.

Il senso di vuoto vissuto da piccolo l’ha segnato nel profondo, ma le ferite sono state in parte guarite: “Personalmente penso che dipenda anche dalla natura delle persone. Io sono una persona solitaria, però nel libro si parla anche del vuoto, della sofferenza, di mancanza, e queste sono cose che si possono colmare. Ci sono diversi livelli ed è quello di arrivare a essere resiliente, a sapersi riprendere e riuscire a cicatrizzare quelle ferite che ci impediscono di essere noi stessi”.

Mara Venier commossa in studio: “Mi ci rivedo”

L’intervista raggiunge la sua conclusione quando Anthony Delon parla del rapporto con mamma Nathalie Delon: “È stata una donna formidabile. Ci siamo amati tantissimo io e mia madre, ma abbiamo avuto anche dispute molto forti. Avevamo caratteri molto forti, ma lei è una persona che ha sempre dato il primo posto all’amore. Quindi magari potevamo litigare, ma alla fine ci abbracciavamo”.

Nel corso del tempo mamma e figlio si sono chiariti: “Essendo una donna intelligente, ha preso coscienza del fatto di essere mancata nel suo ruolo di mamma quando io ero piccolo. Allora ha cercato di riparare con le mie figlie, e ci è riuscita. E io l’ho perdonata“.

Il racconto di Anthony Delon è commovente e anche Mara Venier non trattiene l’emozione: “Ci siamo dentro anche noi in questo libro, non c’è solo Anthony e la sua famiglia, ma c’è qualcosa che riguarda tutti quanti noi. Forse è per questo che sono molto coinvolta nel raccontare questa storia. Forse perché in qualche maniera mi ci rivedo, quello che riguarda me e la mia vita”. Con la voce rotta dalle lacrime, la conduttrice si emoziona assieme al suo ospite: “Sono un po’ emozionata, perché quando hai detto che tua mamma ha cercato da nonna di riempire quello che a volte da mamme non facciamo, è qualcosa che mi tocca il cuore, ed è quello che sto facendo io“.