Mara Venier non sta bene e si ferma: quando torna in onda “Domenica In”

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

Dopo Belen Rodriguez, e tanti altri Vip, anche Mara Venier è stata messa ko dalla nuova variante influenzale che sta costringendo a letto milioni di italiani. La conduttrice veneta, che ha chiuso il 2022 con una puntata di Domenica In di grande successo, ha rivelato che le sue condizioni sono peggiorate ma di non essere affetta da Covid, come invece era capitato a suo marito Nicola Carraro. Ce la sta comunque mettendo tutta per riprendersi, anche se per la debolezza del momento si è lasciata prendere dallo sconforto: “Non si tratta di Covid ma comunque non sto bene”.

Mara Venier costretta a letto dall’influenza

Che qualcosa non andasse era apparso chiaro già nella puntata del 18 dicembre. Sempre in onda, sempre in diretta come di consueto e come lei ama, ma un leggero abbassamento di voce aveva tradito un piccolo cedimento nella sua salute. Mara Venier è una che non molla e ha continuato a condurre una puntata all’insegna della musica in compagnia di Eros Ramazzotti, che si è pure lasciato andare a un’importante dichiarazione d’amore rivolta alla sua ex moglie Michelle Hunziker.

L’ennesima puntata ridotta, quella dell’ultima domenica in onda del 2022, che la Venier ha dovuto interrompere per lasciare spazio alla finale dei Mondiali di Calcio tra Argentina e Francia, travolgente e seguita da milioni di telespettatori.

Le sue condizioni sarebbero comunque peggiorate nelle ore successive, in cui ha accusato un forte raffreddore (come testimoniato proprio nelle sue stories di Instagram) e uno stato di malessere che l’ha costretta a letto per qualche giorno ma dal quale si sta riprendendo. Nulla di grave, certo, solo un po’ di spossatezza che non la terrà lontana dalla tv per molto tempo. Anzi, la Zia Mara torna in onda con Domenica In molto prima del previsto.

Domenica In, quando torna in video Mara Venier

Gli stravolgimenti di palinsesto sono stati parecchi e quasi tutti hanno colpito le trasmissioni del day time della prima rete. Proprio per questo motivo, l’offerta tv quotidiana non si ferma per le feste natalizie e prosegue con la messa in onda tradizionale senza prendersi pause. Lo stesso destino è toccato a Domenica In, che nel giorno di Natale non va in onda in diretta ma torna il 1° gennaio 2023, con la puntata inaugurale condotta proprio da Mara Venier.

Contrariamente a quanto era stato dichiarato, la conduttrice veneta è stata confermata per una nuova stagione quindi, dopo la conclusione che arriverà presumibilmente all’inizio di giugno, la sua presenza è garantita per settembre com’è tradizione ormai da molti anni a questa parte.

Giusto il tempo, dunque, di riprendersi dall’influenza per tornare in onda e in diretta con Domenica In, che il 1° gennaio va in onda senza rivali poiché Silvia Toffanin – e il suo Verissimo – rimane ferma fino a domenica 8 gennaio. Una bella sfida per lei, che in questi anni è stata grata per la fiducia concessale dalla rete, portando sullo schermo un contenuto di grande qualità nel quale spicca la sua personalità positiva e la sensibilità unica con la quale si approccia ai suoi ospiti.