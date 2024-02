L'amatissima Mara Venier ha fatto un passo falso a Domenica In, stando ad alcuni fan. Commenti disattivati in seguito alle polemiche

Fonte: IPA Mara Venier

Mara Venier si è ritrovata di colpo al centro di una polemica che nessuno si aspettava. La zia d’Italia ha presentato, come di consueto, l’edizione speciale di Domenica In dal palco dell’Ariston. Un susseguirsi di artisti, tra canti, cori, domande e tanti applausi.

In due occasioni, però, il tema musicale è stato affrontato soltanto in parte, con Ghali e Dargen D’Amico sul palco. Le domande di alcuni giornalisti hanno portato a risposte che sono state definite politiche. Parlare di pace dovrebbe però offrire un terreno comune nel quale ideologicamente muoversi ma, evidentemente, non è così.

La conduttrice ha infatti di colpo cambiato il proprio modo di gestire la trasmissione, mostrandosi alquanto tesa. Il confronto con il giudice di X-Factor la dice lunga sulla difficoltà vissuta, con tanto di fuori onda ormai virale. A ciò si aggiunge il comunicato dell’amministratore delegato, letto e ufficialmente condiviso nei temi.

Mara Venier disattiva i commenti

Mara Venier è alquanto attiva sui social. Lo dimostra il fatto che il suo profilo Instagram veda più di 3mila post pubblicati e 2.4 milioni di follower. È un personaggio amatissimo in maniera trasversale, eppure anche lei non è esente da tempeste mediatiche.

È divenuto virale un video della puntata speciale di Domenica In, che la vede ballare alle spalle di Annalisa. Il filmato è stato pubblicato anche dalla presentatrice, che ha però scelto di non rispondere a quanto su di lei si scrive in queste ore.

Non ha preso posizione in merito ai fatti avvenuti in puntata e a quel comunicato, letto e approvato in diretta. Facile pensare come attenda un confronto col pubblico, a distanza, nella prossima puntata di Domenica In, rivolgendosi alla telecamera dopo aver ben valutato cosa dire.

C’è una scelta da fare, è chiaro, con il necessario aziendalismo da una parte e una scelta di coscienza dall’altra. La conduttrice potrebbe essere perfettamente in linea con il pensiero dell’Ad Roberto Sergio, che tra poco esplicheremo, ma allora risulterebbe priva di senso la sua dimostrazione di vicinanza a Ghali.

Se Chiara Ferragni, in piena tempesta di critiche, ha scelto di limitare i commenti, la Venier li ha disattivati del tutto. La situazione potrebbe restare così per un po’, ma vediamo cosa ha dovuto leggere in diretta.

“L’Amministratore Delegato Roberto Sergio ha dichiarato questo: ‘Ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano, e continueranno a farlo, la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas oltre a ricordare la strage dei bambini, donne e uomini del 7 ottobre. La mia solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica è sentita e convinta’”.

Tutto ciò in risposta alle dure parole dell’ambasciatore di Israele a Roma, Alon Bar. Questi aveva definito vergognoso l’uso del palco di Sanremo per “diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile”.

Mara Venier, e forse di questo molti fan si sono dispiaciuti, ha pronunciato poche ma significative parole dopo il comunicato. Avrebbe potuto leggerlo e proseguire, evitando di entrare in questioni che richiederebbero troppo tempo, come ha detto a Dargen D’Amico. Invece ecco la sua aggiunta personale: “Sono le parole, che ovviamente condividiamo tutti, del nostro Amministratore Delegato Roberto Sergio”.

Facile pensare come la conduttrice volesse a suo modo esprimere solidarietà per le vittime di ambo le fazioni. C’è però chi avrebbe voluto da parte sua una presa di posizione netta. Netta come quella di Roberto Sergio, che ha esattamente spiegato quale per lui sia l’unica parte da sostenere e che vanta ragione e diritti in questa guerra priva di senso.

Il fuori onda di Mara Venier

Come detto, era evidente un certo nervosismo in Mara Venier durante questa puntata speciale di Domenica In. Dargen D’Amico aveva provato a portare in teatro il tema dell’immigrazione, rispondendo a una domanda in maniera approfondita.

Molto rapido l’intervento della padrona di casa, che ha bruscamente interrotto il confronto. Il motivo? La necessità di proseguire con lo show, lasciando entrare gli altri artisti.

Questo non è il luogo adatto in cui parlare di politica, ecco il suo pensiero. Soprattutto perché non c’era il tempo di farlo in maniera approfondita (con un contraddittorio, verrebbe da pensare). Indicazioni dall’alto di fermare il tutto? Possibile, ma soprattutto la consapevolezza della lunga scia politica potenziale.

Il resto della puntata è proseguito senza ulteriori fuori programma, anche perché Venier ha redarguito gli ospiti presenti: “Così mettete in imbarazzo me”. Si sentono queste parole in un fuori onda, che la vede avvicinarsi alla stampa per chiedere rispetto e comprendere come non fosse il caso di andare oltre.