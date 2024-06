Fonte: IPA Maria Latella

Tempo di grandi novità in Rai, al punto che sarebbe più corretto definirli stravolgimenti. Tra grandi nomi che dicono addio – alcuni volenti altri nolenti – all’emittente nazionale, e altri che arrivano, sarà nuovo di zecca il palinsesto autunnale. A cominciare dal sabato sera di Rai 3, che potrebbe vedere la giornalista Maria Latella prendere il posto che fu di Serena Bortone.

Al posto di Serena Bortone arriva Maria Latella?

Che sarà, il programma del pre-serata del sabato di Rai 3 non vedrà una nuova stagione. Dopo le discussioni con i vertici di viale Mazzini (scaturite in seguito alla censura del discorso politico di Antonio Scurati) Serena Bortone perderà il proprio programma di punta, il doppio appuntamento dell’access prime-time del weekend. Ma non perderà il posto, la giornalista assunta a tempo indeterminato dalla Rai, verrà ricollocata altrove, seppur non si sappia ancora dove.

Al suo posto, rivela in anteprima il blog di Davide Maggio, sembra che la Rai vorrebbe collocare la giornalista Maria Latella, attualmente a Sky. Pare che la rete le abbia già avanzato una lauta proposta, proponendo un format da mandare in onda nella fascia access del sabato di Rai 3. Per la giornalista calabrese si tratterebbe di un ritorno: sul terzo canale aveva già condotto il talkshow politico Dalle Venti alle Venti, nel 1996, e, due anni dopo, il talk Salomone. In seguito, Latella è approdata a Sky, alla guida del Tg 24 e di numerosi programmi di approfondimento.

Cosa farà Latella alla Rai? Nulla è ancora certo. Magari continuerà il format iniziato con A cena da Maria Latella, dove intervistava amabilmente personaggi della politica, economia, arte e industria, nel corso di un’informale cenetta a favore di camere. Di certo qualcosa di più fresco del solito talk show.

A Latella la Rai sembra aver offerto, però, il solo slot del sabato, quello di maggior durata. Al posto della puntata domenicale di Che sarà – della durata di circa 40 minuti – non dovrebbe esserci invece nulla di nuovo. I dirigenti televisivi avrebbero semplicemente chiesto a Sigfrido Ranucci di anticipare ulteriormente l’inizio di Report, che passerebbe dalle 20.55 alle 20.15. Nella fascia oraria, insomma, che un tempo fu di Fabio Fazio e del suo Che tempo che fa, oggi sulla Nove.

A La confessione di Gomez il sabato di Rai 3

Che Peter Gomez segua le fortunate orme di Francesca Fagnani? Così come le Belve della collega, anche La confessione del direttore de Il Fatto quotidiano online ha esordito sul canale Nove, per poi essere acquistata dalla Rai. Nella scorsa stagione, Gomez è andato in onda nella seconda serata del martedì, conquistando un dignitoso 4% di share. Per lui si parlava di un passaggio alla più popolosa serata del sabato sera, magari in access prime-time.

Sarà per scelta, sarà per necessità, per il giornalista arriva una promozione decisamente inaspettata. La sua trasmissione – dove intervista senza filtri personaggi dal mondo della politica e dello spettacolo – si sposterà alla prima serata del weekend, per un totale di quattro puntate di seguito, almeno per iniziare.