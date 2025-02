“Olly e Gaia si sono innamorati a Sanremo 2025”, gli indizi che fanno sognare i fan

Fonte: IPA Olly e Gaia a Sanremo 2025

Sarebbe nata una nuova coppia grazie al Festival di Sanremo 2025. Dietro le quinte dell’Ariston sarebbe scoccata la scintilla tra Olly e Gaia. Il vincitore e l’ex allieva di Amici: entrambi sono da tempo single e alla ricerca del grande amore. A testimoniarlo alcune prove e indizi che stanno facendo sognare tutti i fan, che non si aspettavano una svolta del genere dopo la fine della kermesse musicale.

Tra le tante testimonianze la smentita del flirt tra il cantante ligure e Benedetta Quagli, l’ex fidanzata del calciatore Federico Chiesa avvistata più volte con l’artista. Tra i due solo una semplice amicizia mentre Olly, a quanto pare, proverebbe qualcosa di più per la Gozzi, nota ai più per la hit Sesso e samba cantata con Tony Effe.

Olly e Gaia stanno insieme dopo Sanremo 2025?

Secondo quanto riporta Di Più Tv “Olly e Gaia sarebbero innamorati” dopo Sanremo 2025. Il settimanale ha raccolto alcune prove che sembrerebbero confermare questo legame speciale. A partire dalla dolcissima dedica che il vincitore del Festival ha riservato alla collega durante la settimana sanremese a RDS Next.

“Spacca tutto, sei magnetica sul palco!”, ha scritto lui firmandosi Olly x Gaia. Non è mancata la replica della cantante, che ha dimostrato la reciproca ammirazione sia dal punto di vista personale che per quanto riguarda la musica. “Sei luce! Grazie per la tua musica!”, ha risposto lei con la sua firma e un cuore. Ma non è finita qui.

Le loro dediche sono state davvero dolci e gli occhi più attenti hanno notato anche un altro dettaglio. In una fotografia pubblicata su Instagram da Gaia durante le serate di Sanremo è spuntato un commento di Olly del tutto inequivocabile: “Stupenda”. Non solo, Di Più Tv fa sapere inoltre che “dietro le quinte chi ha vissuto il dietro le quinte del Festival è convinto che tra quei due ragazzi, tutti e due giovani e lanciati, sia nata una bella storia“.

E l’ennesima conferma sarebbe arrivata da Benedetta Quagli, che ha smentito di essere la fidanzata di Olly. Durante il Festival l’ex fiamma di Federico Chiesa è stata accostata all’artista ma in realtà tra i due ci sarebbe solo una bella amicizia. E il cantautore sarebbe molto più interessato a Gaia Gozzi, alla quale ha espresso pubblicamente sostegno e ammirazione.

Sono forse Olly e Gaia i due cantanti che hanno vissuto un momento di passione bollente nei camerini di Sanremo? Per ora non è dato sapere ma il feeling tra i due è ben evidente e chissà che non porti anche ad una bella collaborazione artistica…

Gaia e la storia d’amore con un personaggio famoso

Gaia è single da qualche tempo. Dopo la vittoria ad Amici, nel 2021, si è innamorata del produttore musicale Daniele Dezi, conosciuto come Orang3, ma la relazione non ha retto al tempo.

La scorsa estate, durante un’intervista promozionale per Sesso e samba, Gaia ha ammesso di essere “casta da ben sette mesi” mentre durante la settimana sanremese ha spifferato di aver avuto una liaison con un personaggio famoso, preferendo però non svelare il nome. Forse già un chiaro riferimento al caro Olly? Come si dice in questi casi, se son rose fioriranno…