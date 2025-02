Sanremo 2025, il messaggio di un addetto ai lavori: “Due artisti hanno consumato nei camerini”

Fonte: IPA Qualcuno avrebbe consumato nei camerini dell'Ariston mentre Carlo Conti presentava

Il Festival di Sanremo è sempre una fucina di sorprese, ma stavolta il colpo di scena non arriva dal palco, bensì dai camerini. Durante la serata (non viene precisato se la seconda o quella della cover), tra una nota e l’altra, è rimbalzato un messaggino piccante tra gli addetti ai lavori: “Mi dicono che due cantanti hanno fatto sesso selvaggio nei camerini del Teatro Ariston pochi minuti fa”.

Neanche il tempo di un assolo di chitarra ed ecco che la voce ha incendiato il backstage più delle luci di scena. Qualcuno giura di aver sentito rumori inequivocabili, qualcun altro afferma di aver visto fugaci ingressi e uscite sospette. Un gossip poco chiaro, a partire dal giorno in cui sarebbe accaduto, ma che comunque fa discutere.

Un’Ariston affollato e un momento di intimità nascosto

La serata del venerdì avrebbe visto il Teatro Ariston trasformarsi in una bolgia ancora più affollata del solito. Tra ospiti speciali, duetti e una baraonda di tecnici che cercavano di evitare il peggio, qualcuno ha pensato bene di farsi prendere da un altro tipo di adrenalina. Nel bel mezzo di questo circo, due cantanti avrebbero trovato un momento per sgattaiolare dietro le quinte e lasciarsi andare a un tête-à-tête piuttosto movimentato.

Gli indizi su chi siano i protagonisti del gossip

Chi si è concesso una pausa decisamente poco musicale nel bel mezzo della serata? Difficile dirlo con certezza, ma qualche occhio attento potrebbe aver notato sguardi più incandescenti delle luci di scena tra alcuni dei concorrenti. Di sicuro, nessuno dovrà giustificarsi con un partner geloso: entrambi i protagonisti di questa piccante parentesi sarebbero rigorosamente single. E questo particolare già esclude due nomi vociferati e sperati nei tik-tok, Elodie e Achille Lauro. Nessun dramma, solo una sana e spensierata dose di backstage entertainment.

La scoperta del momento hot nei camerini

Mentre lo show proseguiva senza intoppi sul palco, dietro le quinte qualcuno ha captato una colonna sonora decisamente fuori scaletta. Sussurri sempre più concitati, respiri che sembravano un riscaldamento vocale fuori tempo massimo, e infine gemiti inconfondibili. I tecnici, che di solito si preoccupano di microfoni e cavi, si sono trovati a gestire un altro tipo di acustica, con il chiacchiericcio che si è diffuso più velocemente del soundcheck di una rock band in ritardo.

Bastano pochi secondi perché una voce si propaghi come un assolo di chitarra elettrica nei corridoi del Festival. Un telefonino vibra, un altro squilla, e in un attimo il tam-tam dei pettegolezzi prende vita. Tra una supposizione e l’altra, il cerchio si stringe su qualche nome, mentre qualcuno giura di avere fonti più attendibili di un giurato del Festival. La verità? Sfuggevole come una strofa dimenticata in diretta.

Il gossip esplode sui social e si intreccia con Sanremo 2025

Secondo le voci più insistenti, il tutto sarebbe accaduto il 12 febbraio, nel pieno della seconda serata di Sanremo 2025, e non nella serata cover, mentre sul palco si alternavano Carlo Conti, Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

Alcuni utenti, citando anche il Corriere dello Sport, sostengono che esisterebbero addirittura registrazioni dell’accaduto, sebbene nessuna prova concreta sia ancora emersa. Inoltre, quel giorno non tutti i Big si sono esibiti, dettaglio che potrebbe restringere il cerchio sui protagonisti di questa vicenda… oppure lasciare spazio a ipotesi ancora più fantasiose.