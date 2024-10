Colapesce smentisce la separazione con Dimartino: “Molto dispiaciuto”

Fonte: Getty Images Colapesce

Colapesce e Dimartino non si separano. Il duo, che aveva già parlato in passato della possibilità di prendersi una pausa, ha rassicurato i fan tramite un post su Instagram di Colapesce. Ancora una volta, ha confermato che non c’è stato nessun litigio tra loro, ma solo la necessità di fermarsi per ricaricarsi.

Colapesce smentisce la separazione da Dimartino

Non è assolutamente un addio quello tra Colapesce e Dimartino, il duo che ha saputo conquistare il pubblico con le sue canzoni dal ritmo travolgente. Si tratta più di un arrivederci: entrambi i cantanti hanno scelto di fermarsi per riprendere fiato e, magari, lavorare a progetti personali.

Il duo di Musica Leggerissima non ne ha mai fatto mistero: già da qualche tempo, in alcune interviste, i due avevano parlato della volontà di prendersi una pausa dopo quattro anni ininterrotti di lavoro insieme. Sorprende, quindi, che si sia diffusa la notizia di un allontanamento definitivo.

Una voce che Colapesce si è affrettato a smentire, pubblicando un lungo messaggio sul suo profilo Instagram. Il cantante, riferendosi ad alcuni articoli, ha negato categoricamente la volontà di separarsi per “ricominciare a vivere”, spiegando di aver vissuto benissimo nel corso di questi ultimi anni.

La pausa è quindi una scelta fisiologica dettata dalla volontà di recuperare le energie per tornare a scrivere nuove, bellissime canzoni.

Il post di Colapesce si conclude con un tono leggermente amaro: “Nessuno ha litigato e nessuno ha divorziato. Sono molto dispiaciuto se certi titoli a effetto oscurano la colonna sonora di Iddu, a cui ho lavorato per mesi”. Colapesce ha infatti composto la musica per il film diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza ispirato alla latitanza di Matteo Messina Denaro.

Colapesce e Dimartino, una pausa necessaria

Il duo è esploso nel 2021 con la loro partecipazione a Sanremo, dove hanno presentato Musica Leggerissima. Da quel momento in poi, la loro carriera come coppia artistica è stata costellata di successi. Iniziata ufficialmente nel 2020, la loro collaborazione ha dato vita a due album e numerosi singoli come Splash, brano portato a Sanremo 2023, che hanno dominato le classifiche italiane. Tuttavia, un lavoro così intenso ha richiesto molta creatività ed energie, portando alla decisione di concedersi una pausa.

I due non sembrano preoccupati: “Veniamo da lunghe carriere soliste, abbiamo la pelle dei dinosauri”, ha scherzato Colapesce in un’intervista aggiungendo: “Scrivere ci costa tempo ed energie, abbiamo realizzato due dischi che hanno richiesto grandi sforzi. Ora abbiamo bisogno di una pausa, anche solo per capire come affrontare le canzoni che verranno”.

Questa pausa sembra quindi essere il modo migliore per permettere a Colapesce e Dimartino di rigenerarsi, senza mai perdere di vista la loro essenza creativa. Per i fan, c’è ancora tanto da aspettarsi da questa coppia musicale che ha rivoluzionato la scena pop italiana. Per loro, l’affetto dimostrato in questi quattro anni ai due cantanti è immutato, come dimostrato dai numerosi messaggi di sostegno sotto il post di Colapesce. Un affetto ben riposto: anche se temporaneamente separati, Colapesce e Dimartino continueranno a regalarci nuovi capitoli emozionanti, da soli o di nuovo insieme.