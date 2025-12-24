Lo Zecchino d’Oro torna in tv per Natale: ospiti e anticipazioni

Il 24 e 25 dicembre su Rai1 appuntamento con "Lo Zecchino d'Oro": chi saranno gli ospiti e cosa canteranno

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Cristina D'Avena

Due appuntamenti speciali per celebrare la magia del Natale in musica: il 24 e 25 dicembre torna su Rai1 Lo Zecchino d’Oro. L’evento sarà condotto da Cristina D’Avena con Topo Gigio e con la partecipazione dei due talent dello show, Mìmi e Nartico. Senza dimenticare, ovviamente, il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini.

Lo Zecchino d’Oro, anticipazioni del 24 dicembre

Il pomeriggio della Vigilia è in scena su Rai1 la bellezza della musica: dalle 16.40 va in onda Zecchino d’Oro – La magia della Vigilia. Spazio a tante canzoni della tradizione natalizia con i duetti di Cristina D’Avena,Topo Gigio e Mìmi e Nartico, e con i brani intonati dal Piccolo Coro, come Il Natale di Francesco e Adeste Fideles.

Dall’ultimo Zecchino d’oro tornano Emma con Ci pensa il vento, brano vincitore della 68ª edizione; la piccola Zoe con la sua Il bacio nel taschino e il duo formato da Ana Estela e Gioele con Boomer boom boom. In puntata anche un ricordo a Beppe Vessicchio attraverso la canzone Natale da re, che il Maestro regalò lo scorso anno al Piccolo Coro proprio per Natale; e le Verdi Note dell’Antoniano, il coro dei giovani diretto da Fabiola Ricci, che interpreterà la celebre Happy Xmas (War Is Over).

Tra gli ospiti del pomeriggio della Vigilia ci sarà Ciro Priello dei The Jackal, che presenterà la canzone scritta per il Piccolo Coro Non ne posso più; il creator Michele Vinci, che farà divertire tutti con le sue versioni rock di alcune canzoni dello Zecchino d’Oro; le allieve e gli allievi del corso di musical dell’Antoniano, coi quali si ballerà il brano Do Re Mi tratto da Tutti insieme appassionatamente; e i bambini di Zecchino d’oro lab, che insieme al Maestro Alessandro Visintainer giocheranno a far nascere un coro entro la fine della puntata.

Infine, spazio anche alla piccola Anna Benvegnù, figlia del cantautore Paolo Benvegnù, che ha interpretato insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano Un Natale infinito, uno dei due brani natalizi scritti dal cantautore scomparso prematuramente lo scorso anno.

Lo Zecchino d’oro, la puntata di Natale

Domani, il 25 dicembre, sempre alle 16.40 su Rai 1 e su RaiPlay, arriva invece Zecchino d’oro – La Festa del Natale, per festeggiare ancora insieme a Cristina D’Avena con Topo Gigio, e con la partecipazione di Mìmi e Nartico.

Moltissimi gli ospiti provenienti dalle edizioni passate della competizione dedicata ai più piccoli: dal 68° Zecchino d’Oro arrivano Lara con la sua Tu puoi essere; Mattia con Viva le api; Gionsi, Victoria e Nicolò con Perché perché perché; Alyssa con Uffa le tabelline. A sorpresa, dal 60° Zecchino d’Oro, tornerà anche Nicole a cantare L’anisello Nunù. Il Piccolo Coro diretto da Margherita Gamberini intonerà inoltre alcuni brani della tradizione religiosa e natalizia come Il Cantico di Frate sole e Bianco Natale.

Annunciata anche la presenza di Maestro Lorenzo, ovvero Lorenzo Branchetti, che attraverso musica e danza insegnerà tante cose nuove, e del Maestro Alessandro Visintainer, che presiederà Zecchino d’oro lab per giocare a far nascere un coro entro la fine della puntata.

Infine, previsto anche un omaggio a Mariele Ventre, fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano, in occasione dell’anniversario dei 30 anni dalla scomparsa avvenuta il 16 dicembre del 1995, e un ricordo speciale dedicato a Ornella Vanoni: Topo Gigio e Cristina D’Avena duetteranno insieme sulle note di Tristezza (per favore vai via). Tornano anche le Verdi Note dell’Antoniano, il coro dei giovani diretto da Fabiola Ricci, con il brano Viva la gente.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!