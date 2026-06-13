Anticipazioni Una Voce per Padre Pio, chi canta il 13 giugno da Mara Venier: gli ospiti e la scaletta

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IPA Mara Venier

Un appuntamento che si rinnova anno dopo anno e che ritrova sempre al suo timone un’irriducibile Mara Venier. Una serata che di certo occupa un posto d’onore nel palinsesto estivo, Una Voce per Padre Pio, la storica manifestazione nata da un’intelligente intuizione di Enzo Palumbo che quest’anno festeggia il prestigioso traguardo dei ventisette anni di storie, devozione e profonda fede.

La consueta prima serata è fissata per sabato 13 giugno alle ore 21,35 su Rai1, mentre a fare da cornice a questo evento speciale è ancora una volta la suggestiva Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina, in provincia di Benevento, terra natale del Santo e luogo carico di atmosfera mistica. A guidare il pubblico con la sua consueta sensibilità, la sua empatia e quel calore umano che la rende una di famiglia è Mara Venier, confermatissima alla conduzione di un programma a cui si dichiara profondamente legata. Per chi non riuscisse a seguire la diretta del sabato sera, la Rete ha già programmato una replica per il pomeriggio di domenica 5 luglio.

Gli ospiti di Una Voce per Padre Pio e la scaletta musicale

La scaletta di questa ventisettesima edizione alterna grandissima musica italiana a profonde testimonianze di vita. A sostenere il ritmo e le emozioni delle esibizioni dal vivo c’è la straordinaria Orchestra Suoni del Sud, magistralmente diretta per l’occasione dal maestro Alterisio Paoletti. Il cast artistico riunisce sul palco di Pietrelcina alcune delle voci più amate e storiche della nostra canzone, affiancate da grandi icone della musica pop contemporanea.

I telespettatori possono assistere alle performance di Al Bano e Fausto Leali, due giganti della musica italiana ormai di casa sul palco della manifestazione. Accanto a loro si esibiscono la raffinatezza e l’unicità artistica di Anna Oxa, la grande signora della canzone italiana Orietta Berti e la profondità cantautorale di Fabrizio Moro, da sempre vicino alle tematiche sociali. Non mancano momenti di grande energia grazie alla presenza internazionale di Amii Stewart, il talento intimo e generazionale di Michele Bravi e la travolgente simpatia di Elettra Lamborghini.

Accanto alle esibizioni musicali, la vera spina dorsale della serata è rappresentata dai momenti di riflessione e dalle testimonianze sulla vita e le opere del Frate di Pietrelcina, con racconti che avvicinano il pubblico da casa a quello presente in platea. La sapiente regia televisiva dell’evento è affidata alla mano esperta di Roberto Croce.

Un coro di solidarietà per il sociale

La musica e i racconti sono il mezzo, ma il fine ultimo della serata resta l’attenzione verso il prossimo. Come ogni anno, al programma è abbinata una fondamentale campagna di sensibilizzazione supportata da Rai per il Sociale a beneficio dei progetti promossi da Una Voce per Padre Pio Onlus. Questa realtà è da tempo attiva sia sul territorio italiano, per sostenere le famiglie e il tessuto sociale più debole, sia nei Paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa, dove si occupa di dare risposte concrete a chi si trova in condizioni di grave fragilità. Una serata da vivere insieme, per riscoprire il valore profondo della speranza.