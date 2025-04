Che tu sia in coppia, single convinta o in cerca di una storia, gioca con il test e divertiti a scoprire in quale ambito della tua vita può nascondersi una potenziale avventura romantica

Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

Fonte: 123RF Test: Dove troverai il nuovo amore?

Un nuovo amore può arrivare quando meno te lo aspetti. Ci sono persone che hanno incontrato una imprevedibile crush alla fermata del bus, altre hanno scoperto online un nuovo love, altre ancora hanno conosciuto un futuro flirt in un locale trendy o al mercatino rionale.

Ovviamente, se sei la partner di una coppia solida o comuqnue non vuoi avventure, questa possibilità appare remotissima. Eppure c’è. C’è perché – come tutti – vivi in mezzo agli altri, sia che lavori, studi, ma anche vada in palestra, faccia la fila al super, passeggi nel centro città, beva un caffè al bar sotto l’ufficio ma anche solo frequenti il vasto oceano dei social. Quindi ogni giorno interagisci con persone con cui potresti casualmente scoprire di avere molto in comune, oppure per cui potrresti sentire una speciale attrazione. Basta rifiiutare e la storia finisce lì. Forse.

Cercando… cuoricini

Se invece cerchi “somebody to love”, qualcuno da amare (come diceva la storica canzone dei Queen), potresti favorire le possibilità ampliando i tuoi campi d’azione. Qualche idea?

✓ Sfrutta le tue passioni: Che sia un corso di cucina etnica, un workshop di fotografia, un corso di ballo, condividere un interesse crea un terreno adatto alla conoscenza.

✓ Offri il tuo aiuto: Il volontariato arricchisce te stessa, ti permette di lavorare per una nobile causa, fa bene all’anima, ma ti mette in contatto con persone altruiste e con valori simili ai tuoi.

✓ Frequenta gli eventi: Mostre d’arte, festival musicali, fiere del vintage, presentazioni di graphic novel, serate a tema… tieni d’occhio gli eventi nella tua città. Sono buone occasioni per socializzare in un ambiente picevole e scoprire persone con gusti simili ai tuoi. E se vai con un’amica ti diverti di più.

✓ Chiedi agli amici: organizza serate con amici, partecipa alle loro feste e ai loro incontri, conosci i loro amici. Il contesto amichevole è rassicurante e può offrire match interessanti.

✓ Esplora le app di dating: crea un profilo sincero e vivi l’esperienza con leggerezza, ma anche con estrema cautela. Divertiti ma modera le aspettative, spesso ingannevoli.

Lascia fare al caso

Ma se non vuoi impegnarti in una ricerca di cui non puoi prevedere l’esito positivo? Allora lasciati vivere. Ovvero, conduci la tua esistenza come sempre, senza l’ansia di dover trovare un partner a tutti i costi. Goditi il bello di essere single, egui la tua quotidianità, il lavoro, gli impegni, lo studio, l’attività fisica, i tuoi interessi… Può succedere che il tuo nuovo amore arrivi in uno dei contesti in cui vivi, senza che tu lo abbia cercato.

È il caso? Il destino? O una magia inspiegabile? Alla fine ciò che conta è la scintilla che scocca, la scossa che senti nel cuore, l’emozione che ti da un brivido. Valuta poi se è davvero il caso di dare il via libera al flirt.

Il meglio per te

Ognuna di noi, poi, può decidere come gestire una situazione emotiva inaspettata, al di là del fatto che sia sola o in coppia: l’importante è seguire il proprio cuore, i propri principi e soprattutto ragionare su ciò che è meglio per se stesse ma sempre nel rispetto di chi ci vuole bene.

Ora sei pronta per giocare con il test che ti svela dove potresti trovare un nuovo amore? Rispondi alle domande e divertiti a scoprire in quale ambito della tua vita può nascondersi una potenziale love story.

https://www.riddle.com/view/513655