Mercoledì 2, data di uscita e le prime immagini della nuova stagione

Fonte: IPA Jenna Ortega è Mercoledì Addams

Dopo mesi di piccole anticipazioni e tanta attesa da parte dei fan, finalmente ci siamo: Netflix ha annunciato la data di uscita della seconda stagione di Mercoledì, la serie tv gotica e visionaria creata da Tim Burton che ha conquistato milioni di spettatori nel mondo.

A interpretare ancora una volta l’iconica figlia maggiore della famiglia Addams è Jenna Ortega, che nella prima stagione ci ha regalato un personaggio cupo, ironico e – diciamolo – indimenticabile.

La prima stagione è stata un successo planetario, complici l’estetica dark irresistibile, le atmosfere da brivido e quel mix perfetto di mistero, teen drama e humor nero che ha saputo parlare alle nuove generazioni. Ora, con l’arrivo della stagione 2 previsto per l’estate 2025, le aspettative sono è alle stelle. Ma cosa ci aspetta esattamente?

“Mercoledì 2”, prime immagini e data di uscita

Netflix ha rilasciato in anteprima il primo teaser ufficiale, e le immagini parlano chiaro: la nuova stagione di Mercoledì si preannuncia ancora più dark, intensa e piena di sorprese.

Le nuove puntate saranno disponibili in due parti: la prima dal 6 agosto, la seconda dal 3 settembre 2025. Un doppio appuntamento che farà felici i fan più impazienti e che ci terrà compagnia per buona parte dell’estate.

Nel trailer si intravede una Mercoledì ancora più determinata, pronta a tornare alla Nevermore Academy – la scuola per ragazzi “speciali” – dopo un primo anno segnato da misteri, tradimenti e rivelazioni shock.

Dalle prime indiscrezioni rilasciate a inizio riprese, sembra che la nuova stagione affondi ancora di più nel thriller gotico: Mercoledì torna in quel luogo che l’ha vista costretta a misurarsi con enigmi, omicidi inquietanti, creature mostruose e insegnanti che sembrano nascondere più di un segreto. La stessa protagonista, in un passaggio del teaser, dichiara: “Un ritorno sulla scena di un crimine… so già dove sono sepolti i corpi.” E questa frase basta a farci venire i brividi.

A rendere l’atmosfera ancora più dark ci pensano le immagini che accompagnano l’annuncio: bambole inquietanti, visioni allucinate e creature degne degli incubi più cupi.

Le new entry del cast di “Mercoledì 2”

Ma le sorprese non finiscono qui: la nuova stagione vedrà infatti grandi ritorni e alcune new entry pronte a rendere il cast ancora più denso e variegato.

Accanto a Jenna Ortega, che con il suo sguardo tagliente, la camminata decisa e la totale mancanza di filtri è diventata una delle protagoniste più amate degli ultimi anni, ritroveremo alcuni volti già noti come Catherine Zeta-Jones nei panni della magnetica Morticia, Luis Guzmán in quelli del carismatico Gomez, Isaac Ordonez nel ruolo del piccolo Pugsley e Joanna Lumley nei panni della Nonna. Tornerà anche Emma Myers, che interpreta Enid, la biondissima ed entusiasta coinquilina di Mercoledì.

Ma ci saranno anche tante new entry interessanti, tra cui Steve Buscemi, Thandiwe Newton, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo, Billie Piper e Lady Gaga che, probabilmente, farà un cameo. Un mix di talenti affermati e volti sorprendenti che promette di arricchire la trama con nuove dinamiche e colpi di scena. Ora, non resta che aspettare il 6 di agosto e, magari, godersi un rewatch della prima stagione per immergersi ancora una volta nelle atmosfere di Tim Burton e non partire impreparati.