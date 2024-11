Mercoledì, Lady Gaga sarà nella seconda stagione della serie con Jenna Ortega

Fonte: IPA Lady Gaga

L’attesa per la seconda stagione di Mercoledì, la serie di Tim Burton che racconta la storia della giovane piccola Addams, si fa sempre più accesa.

Oltre all’interesse per un racconto che è stato capace di tenere incollati al televisore tantissimi fan, l’ultima rivelazione rende la seconda stagione ancora più appetibile: Lady Gaga farà parte del cast.

Lady Gaga nel cast di “Mercoledì 2”

Ambientazioni spettrali, personaggi iconici e una regia che fa scuola sono solo alcuni degli elementi che hanno reso Mercoledì una delle serie più apprezzate del catalogo di Netflix. Il padre di Jack Skeletron, con il suo stile gotico inconfondibile, ha reso la serie non solo un successo visivo, ma anche un’opera capace di incarnare perfettamente il macabro e l’umorismo nero della famiglia Addams.

Fin dalla chiusura della prima stagione, si è parlato moltissimo di come il nuovo capitolo possa essere ancora più cupo e inquietante, con una Jenna Ortega nel ruolo di protagonista ancora più a fuoco.

E come se questo non fosse abbastanza, pare che i fan vedranno aggiungersi ai protagonisti un’ospite d’eccezione: secondo le ultime notizie, all’interno del cast vedremo anche Lady Gaga. Pare infatti che la Germanotta sia stata coinvolta attivamente nel progetto della seconda stagione, che la vedrà, molto probabilmente, impegnata in un cameo.

La produzione, almeno per il momento, non ha svelato nessun dettaglio sul ruolo che la popstar avrà all’interno della storia, ma sembra che la sua presenza fosse nell’aria da parecchio tempo. Una presenza incredibile in una serie completamente nelle sue corde, che potrà solo aggiungere valore a una produzione già ottima.

Lady Gaga strettamente legata a “Mercoledì”

La figura di Lady Gaga sembra calzare a pennello all’interno del cast di Mercoledì: la cantante, che ha da poco ripreso a lavorare sulla sua discografia ed è reduce da Jocker: Folie à Deux, sembra avere un’inclinazione naturale per i ruoli folli, inquietanti ed enigmatici.

Senza contare, poi, che la serie ha già avuto un collegamento importante con lei: nel 2022, il suo brano Bloody Mary era diventato virale sui social grazie all’iconico ballo di Jenna Ortega. Anche se la canzone non era stata utilizzata nella colonna sonora ufficiale, si è trasformata in un certo senso nella colonna sonora ufficiosa della serie, legando Lady Gaga al mondo di Mercoledì già molto prima del suo ingresso ufficiale nel cast.

Ad aggiungersi, poi, le dichiarazioni positive sulla Germanotta di Jenna Ortega, che a gennaio 2023 aveva dichiarato: “Sarebbe bello e certamente mi piacerebbe lavorare insieme a lei. Se partecipasse sarebbero presenti nella storia due personaggi mostruosi capaci di comprendersi. Se Lady Gaga dovesse farne parte, penso che potrebbero essere due personaggi con una bella connessione“.

Il cast vedrà poi, oltre a Jenna Ortega e Lady Gaga, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordonez, ma anche Steve Buscemi, già conosciutissimo per Il grande Lebowski e Le Iene, Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter e Noah Taylor e Christopher Lloyd, iconico attore di Ritorno al futuro.

Non resta quindi che aspettare la data di uscita della nuova stagione per ritrovare Mercoledì accanto a nuovi personaggi in un capitolo ancora più horror.