Lady Gaga cambia look, il colore di capelli che non ti aspetti

Lady Gaga raggiunge un nuovo traguardo storico con Die With a Smile e festeggia cambiando look: è l'inizio di una nuova era

Non vi è nessun modo migliore per celebrare il primo posto in classifica – quello del nuovo singolo Die With a Smile – che con un cambio look: per prepararsi all’imminente lancio del prossimo album, Lady Gaga ha ben pensato di dire addio ai recenti capelli scuri in favore di un biondo ghiaccio sorprendente.

Lady Gaga cambia colore: l’era di Die With a Smile è biondo platino

Dovessimo individuare un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo dotato più degli altri di spirito trasformista non vi è dubbio, sarebbe senz’altro lei: Lady Gaga ha cambiato look, di nuovo, e lo ha annunciato con totale nonchalance in un post Instagram di ringraziamento verso i suoi fan per aver portato il suo ultimo singolo – Die With A Smile, il popolare duetto con Bruno Mars – presso il primo posto della Billboard Hot 100, la classifica dei brani più ascoltati pubblicata settimanalmente dall’omonima testata.

Dopo il caschetto rosso fuoco sfoggiato nel periodo promozionale di Joker: Folie à Deux, quella del nero (possiamo dirlo alla luce degli ultimi fatti) è stata solo una fugace parentesi. La cantante dei record è tornata al suo amato biondo, ma in una versione ancor più estrema questa volta.

Citando – forse poco casualmente – il fortunato periodo d’esordio, Stefanie Germanotta ha sostituito la sua chioma corvina con un biondo platino chiarissimo, finalmente abbinato alla perfezione alle discutibili sopracciglia decolorate degli ultimi tempi, sancendo così l’inizio di una nuova era: quella del prossimo album, il settimo, in uscita a brevissimo.

Un buon modo, noi troviamo, di festeggiare il notevole fatto di essere la prima artista ad aver occupato il primo posto delle Billboard Hot 100 in tre diversi decenni. Anticipato con grande successo da Die With a Smile e Disease, l’imminente progetto discografico si chiamerà LG7 e la sua uscita sarebbe fissata nel mese di febbraio.

Lady Gaga verso un nuovo traguardo storico: è record di Numero 1 in tre decenni diversi

E così Lady Gaga aggiunge un nuovo traguardo alla lunga lista di quelli raggiunti in 25 anni di carriera: stagliandosi in prima posizione sulla classifica Billboard Hot 100 con il singolo Die with a smile, diventa lei la terza artista nella storia ad avere più singoli in prima posizione durante tre decenni diversi. Se molti sono stati gli artisti ad aver avuto la medesima fortuna, solo pochissimi sono riusciti ad ottenere più di un brano al primo posto in ogni decennio. Un’ardua impresa, insomma, riuscita solo a Michael Jackson e Janet Jackson in precedenza.

Per lei i primi successi a scalare la vetta furono Just Dance e Poker Face, rispettivamente nel 2009 e nel 2010. Il 2011 fu invece il momento di Born This Way mentre nel 2019 fu il turno dell’indimenticabile Shallow, insieme a Bradley Cooper. Stessa cosa successe nel 2020 con Rain On Me vicino ad Ariana Grande.

“Grazie a tutti i Little Monsters e i Hooligans per aver contribuito a portare Die With A Smile al Numero 1 della Billboard Hot 100! Vi amiamo e siamo profondamente grati. Sapere che più canzoni mie hanno raggiunto la prima posizione in tre decenni diversi è surreale, e sono sopraffatta dall’amore e dal supporto che mi avete dimostrato sin dall’inizio. Ho tantissimo altro in serbo per voi e non vedo l’ora di condividerlo”, queste le parole che con emozione la cantante ha dedicato al proprio pubblico.