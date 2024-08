Die with a smile, testo e significato della canzone di Lady Gaga e Bruno Mars

Fonte: Getty Images Lady Gaga e Bruno Mars

Poco prima dell’uscita di Joker 2, film attesissimo di cui è la protagonista, Lady Gaga pubblica un inaspettato e romantico pezzo insieme a Bruno Mars. Die with a smile ha il sapore di una ballad in uno scenario anni ’70. Ecco testo e significato.

“Die with a smile”, significato della canzone

Uscita proprio nella giornata di ferragosto, Die with a smile è la nuova canzone di Lady Gaga e Bruno Mars. Una collaborazione tra giganti che punta a farci cantare e sognare un amore potente con un pizzico di malinconia trasportato da due voci che, insieme, si incastrano proprio bene.

Die with a smile è una ballad che, con potenti giri di chitarra e voci limpide, ci porta in un’atmosfera anni ’70. Il video vede i due cantanti in versione country: abiti azzurri coordinati, cappello da cowboy per Bruno Mars e capello raccolto cotonato alla Dolly Parton per Gaga.

Il testo della canzone racconta la storia di due persone che si amano in modo potente, tanto da voler passare ogni momento insieme, anche la notte prima della fine del mondo. Il solo pensiero di poter perdere la persona amata rende coscienti di voler vivere ogni momento con grande intensità, apprezzando ogni singolo gesto anche nei momenti più difficili fino alla fine del mondo, morendo, appunto, insieme con un sorriso. Una canzone che già solo per la potenza delle due voci che la interpretano sua già come un successo.

Parlando della loro collaborazione, Lady Gaga, che ha preso parte al cast del film Joker: Folie à Deux, si è detta entusiasta di aver potuto collaborare con Bruno Mars: “Bruno e io abbiamo molto rispetto reciproco e stavamo parlando di collaborare. Stavo finendo il mio album a Malibu e una sera, dopo una lunga giornata, mi ha chiesto di andare nel suo studio per ascoltare qualcosa a cui stava lavorando. Era circa mezzanotte quando sono arrivata e sono rimasta sbalordita quando ho sentito cosa aveva iniziato a fare. Siamo rimasti svegli tutta la notte e abbiamo finito di scrivere e registrare la canzone. Il talento di Bruno è inspiegabile. La sua musicalità e la sua visione sono di livello superiore. Non c’è nessuno come lui”.

Una sensazione condivisa anche dal cantante di The lazy song: “Lavorare con Gaga è stato un onore. È un’icona e rende questa canzone magica. Sono così emozionato che tutti possano ascoltarla”.

“Die with a smile”, testo del pezzo di Lady Gaga e Bruno Mars

(Ooh, ooh)

I, I just woke up from a dream

But you and I had to say goodbye

And I don’t know what it all means

But since I survived, I realized

Wherever you go, that’s where I’ll follow

Nobody’s promised tomorrow

So I’ma love you every night like it’s the last night

Like it’s the last night

If the world was ending

I’d wanna be next to you

If the party was over

And our time on Earth was through

I’d wanna hold you just for a while

And die with a smile

If the world was ending

I’d wanna be next to you

(Ooh, ooh)

Ooh, lost, lost in the words that we scream

I don’t even wanna do this anymore

‘Cause you already know what you mean to me

And our love’s the only one worth fighting for

Wherever you go, that’s where I’ll follow

Nobody’s promised tomorrow

So I’ma love you every night like it’s the last night

Like it’s the last night

If the world was ending

I’d wanna be next to you

If the party was over

And our time on Earth was through

I’d wanna hold you just for a while

And die with a smile

If the world was ending

I’d wanna be next to you

Right next to you

Next to you

Right next to you

Oh-oh

If the world was ending

I’d wanna be next to you

If the party was over

And our time on Earth was through

I’d wanna hold you just for a while

And die with a smile

If the world was ending

I’d wanna be next to you

If the world was ending

I’d wanna be next to you

(Ooh, ooh)

I’d wanna be next to you