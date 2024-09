Lady Gaga in rosso fuoco per Joker: il look total red (capelli compresi)

Fonte: Getty Images Lady Gaga in rosso

Audace, originale, stravagante: Lady Gaga negli anni ci ha abituato a look spettacolari – basti pensare alla sua apparizione al Festival di Venezia, con il copricapo scultura in pizzo – e anche questa volta non ci ha deluso: per la première londinese di Joker: Folie à Deux la popstar si è presentata con un look rosso fuoco e un trucco quasi “teatrale”, chiaro omaggio al personaggio che interpreta nel film, Harley Quinn.

Lady Gaga, il look total red è un omaggio ad Harley Quinn

Al Cineworld Leicester Square di Londra tutti gli occhi erano puntati su di lei: Lady Gaga è arrivata alla prima di Joker: Folie à Deux con un look studiato nei minimi dettagli, ispirato ad Harley Quinn, il personaggio che interpreta nel film al fianco di Joaquin Phoenix.

La star come sempre ha lasciato tutti a bocca aperta: per l’occasione ha infatti indossato una creazione su misura disegnata dal direttore creativo di Celine, Hedi Slimane, in rosso, lo stesso colore iconico di Joker. Non è certo un caso per la maestra del “method dressing”, grazie al quale Lady Gaga è riuscita a interpretare personaggi diversi anche fuori dallo schermo, portando sui red carpet di tutto il mondo capolavori che coniugano alta moda e arte.

Fonte: Getty Images

Lo splendido abito indossato dalla diva gioca con i volumi e le asimmetrie: il vestito presenta una scollatura a v, una gonna drappeggiata a sirena e un bolero corto con spalline super voluminose dal sapore anni Ottanta. A completare l’outfit una parure di gioielli Tiffany in diamanti e rubini, tra cui una spilla Jean Schlumberger.

Il make up “teatrale” e il bob rosso e nero

Il rimando ad Harley Quinn è chiaro anche nel make up e nell’acconciatura sfoggiata da Lady Gaga: per il red carpet di Londra la popstar ha optato per un trucco “teatrale” con ombretto turchese, eyeliner definito e una goccia di cristalli sotto l’occhio che simula una lacrima. Perfetto poi il rossetto rosso ton sur ton con l’abito di Celine.

Fonte: Getty Images

Il tocco che fa la differenza? Il bob corto sfumato con frangetta tra rosso e nero, che completa l’outfit total red della cantante e che richiama i colori della partner di Joker. Lady Gaga sembra aver abbandonato il biondo platino che aveva sfoggiato al Festival di Venezia ma non le sopracciglia decolorate, che fanno ancora parte del suo look.

Lady Gaga e Michael Polansky

Al suo fianco, proprio come a Venezia, il futuro marito Michael Polansky, anche lui elegantissimo nel suo smoking nero. Anche in questa occasione Lady Gaga ha indossato lo splendido anello di fidanzamento regalatole dal compagno, con una magnifica pietra ovale incastonata su una fascia pavé di diamanti.

Fonte: Getty Images

La relazione tra Lady Gaga e Michael Polansky è iniziata nel 2020 e i due hanno mantenuto il massimo riserbo sulla loro storia, che da subito è sembrata solida, tanto che i due sono stati definiti da una fonte a loro vicina “come una coppia sposata” fin da subito.