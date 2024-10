Lady Gaga svela a sorpresa il singolo Disease: lo strano annuncio del testo

Fonte: IPA Lady Gaga

Lady Gaga continua a far parlare di sé. La popstar e attrice più amata degli ultimi anni stupisce i suoi fan regalando non solo bellissime interpretazioni, ma anche una serie di nuovi pezzi che la riconfermano una vera e propria pietra miliare della musica internazionale.

Dopo il suo ultimo impegno cinematografico e un album, la cantante ha svelato l’arrivo di un nuovo pezzo intitolato Disease e, in puro stile Gaga, ha scelto di anticipare qualche verso del testo.

“Disease”, il nuovo brano di Lady Gaga

Quando si parla di Lady Gaga l’imprevedibilità è di casa. La cantante, durante la sua carriera come cantante e attrice, è sempre stata in grado di sorprendere i fan non solo per la creatività dei suoi testi e il suo talento, ma anche per le modalità con cui si è sempre presentata al pubblico.

Da outfit non convenzionali, passando per testi che l’hanno resa una vera icona internazionale, Gaga ha sempre dimostrato la volontà di stupire, anche quando si tratta di promuovere i suoi lavori in uscita.

Dopo Die With a Smile, il suo ultimo brano in collaborazione con Bruno Mars, e la sua interpretazione in Joker: Folie à Deux nei panni di una magnetica Harley Quinn accanto a Joaquin Phoenix, Gaga prosegue la sua onda di successo alimentando la sua discografia.

Il suo ultimo lavoro si intitola Disease e, dal titolo, sembra ricollegarsi in qualche modo alla sua ultima impresa cinematografica, soprattutto per le tematiche trattate. Un’interpretazione che potrà essere confermata solo al momento dell’uscita, anche se la Germanotta, come spesso è abituata a fare, ha voluto regalare qualche piccola anticipazione ai fan.

La cantante ha infatti creato un sito dedicato al brano, gagadisease.com, in cui ha inserito qualche verso del nuovo testo. Partendo dal sito e cercando sul web le frasi seguite da “.com”, è infatti possibile leggere in anteprima quelli che potrebbero essere alcuni dei versi del singolo. Uno spoiler decisamente non convenzionale, ma in pieno stile Gaga.

Poche settimane fa, la cantante ha anche pubblicato Harlequin, un album ispirato al suo personaggio in Joker: Folie à Deux a qui sembra essere parecchio affezionata: “È il mio album, è un album di Lady Gaga, ma è anche ispirato dal mio personaggio e dalla mia visione di cosa può essere una donna. […] Ho trovato molto interessante la scelta dei brani per questo film. Volevo esplorare che cosa potesse significare oggi questa musica attraverso la lente di Harley” ha raccontato in un’intervista.

“Disease”, testo della canzone di Lady Gaga

Per scoprire il testo integrale della nuova canzone di Lady Gaga dovremo probabilmente aspettare la sua uscita, programmata per venerdì 25 ottobre (salvo nuove e inaspettate anticipazioni della cantante). Nel frattempo, ecco i versi che Gaga ha pubblicato sulle pagine web dedicate a Disease:

I could play the doctor

I can cure your disease

If you were a sinner

I could make you believe

Lay you down like 1, 2, 3

Eyes roll back in ecstasy

I can smell your sickness

I can cure ya

Cure your disease